Perché conviene l' economia circolare

Perché malgrado tutto l’Europa ci conviene : Da dove ripartire per convincere opinioni pubbliche nazionali scettiche e disilluse, quando non apertamente ostili, che l'Europa tutto compreso ci conviene? Operazione difficile in questo contesto politico, ma non impossibile.Sappiamo che la crisi di fiducia nel progetto europeo è soprattutto la conseguenza delle difficoltà emerse in Europa nella gestione della drammatica crisi economica e finanziaria del 2008/2009 e degli anni ...