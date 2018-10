Per i dispositivi con Google Assistant arriva il supporto a Netflix su Android TV

Fortnite : da oggi è disponibile su Android Per molti dispositivi : Fortnite è il videogame multi - piattaforma che, negli ultimi mesi, sta polverizzando ogni tipo di record. Basti citare i 125 milioni di download e gli 80 milioni di giocatori che si aggiungono ogni mese che passa. Da ieri 11 ottobre 2018, è possibile scaricarlo su tutti i dispositivi che utilizzano Android senza più la necessita' di ricevere uno specifico invito da parte di un giocatore. Per scaricarlo, comunque, non bisogna re il solito canale ...

Finalmente Fortnite Android Per tutti : open beta - dispositivi compatibili e download : Fortnite per Android è disponibile per tutti, o meglio, per tutti coloro che hanno un dispositivo compatibile. La buona notizia arriva direttamente da Epic games, che ha annunciato l'inizio ufficiale dell'open beta. Cosa significa? Vuol dire che se si ha un dispositivo, smartphone o tablet che sia, compatibile con Fortnite per Android, basterà andare sul sito ufficiale (o Fortnite.com/Android da un dispositivo mobile), scaricare e giocare. Non ...

Agli esami Per la patente con dispositivi elettronici - in due a processo Aosta - Un 42enne e un 32enne di origini indiane sono accusati di ... : Durante gli esami teorici per la patente di guida tenutisi il 10 ottobre dell'anno scorso alla Motorizzazione civile a Saint-Christophe, gli agenti della Polizia stradale li avevano scoperti in ...

Che dispositivi sono i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL : quello che bisogna saPere : sono stati presentati in sordina i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL, che differiscono tra loro per alcuni tratti hardware, oltre che per il prezzo di vendita. Partiamo dal primo dei due, la versione standard, nonché modello più piccolo, dalle dimensioni complessive di 68,2x145,6x7,9mm (148 gr.), e contraddistinto da uno schermo OLED da 5.5 pollici FHD+. Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 845, con Adreno 630, 4GB di RAM, 64 o 128gb di ...

Presto off limits Google Chrome su 35 milioni di smartphone : stop browser Per questi dispositivi : Una gran brutta notizia per i fan di Google Crome in qualità di browser preferito per il loro smartphone Android. Sono in molti ad utilizzare proprio questa soluzione per navigare da device nel web e l'opzione ora è in procinto di essere non più utilizzabile da un gran numero di user fedeli al sistema operativo del robottino verde: il tutto a causa del mancato supporto di una nuova versione dell'app per i firmware meno recenti. Come ...

Il Wi-Fi cambia pelle - arriva la generazione 6. Che cos’è e Perché dovreste comprare dispositivi che lo supportano : È ufficiale, Wi-Fi Alliance ha annunciato che sta per arrivare Wi-Fi 6. È un’ottima notizia per tutti, anche per chi non sa bene di cosa si tratta. Leggendo questo articolo scoprirete non solo che è facile da capire ma che – anzi – di Wi-Fi ne sapete più di quanto pensate. Infatti chiunque ha un’idea seppur vaga di che cosa sia il Wi-Fi, pur non conoscendone la definizione da vocabolario. Avete per forza imparato a ...

Gli amministratori G Suite possono ora reimpostare da remoto le password per i dispositivi Android di proprietà dell'azienda o bloccarle in caso di smarrimento

Tile ha presentato due nuovi dispositivi di tracking, con batterie sostituibili, una maggior copertura Bluetooth e altri miglioramenti.

PS5 e Xbox Scarlett : 2K vorrebbe abbandonare il Blu-ray Per dispositivi d'archiviazione più grandi : PS5 e Xbox Scarlett, nonostante non siano state ancora annunciate neanche con un teaser, sono già una presenza ingombrante all'interno dell'industria dei videogiochi. Non solo le aspettative dei fan sono alle stelle, ma anche quelle di publisher e sviluppatori che vedono il salto generazionale, prima di tutto, come un'opportunità.In una intervista concessa a Express UK (poi riportata da Gamepur) Mark Little di 2K, attualmente produttore ...

Dragalia Lost è il gioco di Nintendo Per dispositivi mobile con le entrate più basse nei primi 5 giorni : La scorsa settimana, Nintendo e Cygames hanno collaborato per pubblicare Dragalia Lost, una nuova IP per dispositivi iOS e Android. Sono passati cinque giorni da quando il titolo è sbarcato su Google Play e App Store in Nord America e Giappone e, dal lancio, Sensor Tower ha stabilito che il gioco ha incassato più di $ 3 milioni.Come segnala Dualshockers, mentre $ 3,5 milioni è una cifra più che ottima per qualsiasi gioco, su console o ...

Medicina : nuovi dispositivi portatili a microonde Per la diagnostica Per immagini : Tredici nuovi studenti di dottorato hanno iniziato il proprio percorso di ricerca nell’area delle immagini a microonde grazie al progetto EMERALD – ElectroMagnetic imaging for a novel genERation of medicAL Devices, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 “Marie Sklodowska Curie actions” con 3 milioni e 300 mila euro e coordinato dal Politecnico di Torino (con la professoressa Francesca Vipiana – Dipartimento di ...

sono già disponibili le patch di sicurezza di ottobre per i Google Pixel di prima e seconda generazione, sotto forma di Factory Image e OTA, insieme agli altri dispositivi supportati.

Google darà a Apple nove miliardi di dollari Per stare su dispositivi della Mela : È la "tassa" che Mountain View paga per rendere il suo motore di ricerca predefinito su iOS. Lo rivela Goldman Sachs che aggiunge: nel 2019 cifra salirà a 12 miliardi