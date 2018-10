Pensioni | reddito di cittadinanza e pace fiscale | ecco la manovra punto per punto

Accordo su pace fiscale e taglio Pensioni d'oro per trovare coperture a reddito e altre misure : Nel decreto fiscale sarà inserita una norma che prevede l'arresto per chi evade, cavallo di battaglia dei grillini,. Da febbraio quota 100 per ritirarsi dal lavoro, con almeno 38 anni di contributi e ...

Manovra : Pensioni - condono - reddito di cittadinanza dividono ancora Lega e M5S Il vertice notturno per trovare 2 miliardi : Oggi Consiglio dei ministri per la Manovra. Prima però si terranno i vertici tra Lega e Cinquestelle per un accordo sui punti cardine. I grillini puntano a 10 miliardi per il reddito di cittadinanza ma la Lega non vuole colpire le pensioni sotto i 4.500 euro. Divisioni anche sul tetto al condono

Di Maio : “Approveremo la Manovra - tagli a Pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo per italiani” : Di Maio nel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che il Reddito di cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani” “Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. “Per la prima volta – sottolinea ...

Pensioni d’oro - Di Maio : “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del centro-nord” : Il taglio alle Pensioni d’oro varrà un miliardo di euro di risparmi e verrà approvato lunedì nel decreto fiscale, al vaglio del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, fornendo anche diversi dettagli del Reddito di cittadinanza. Per “smentire un po’ di bugie”, spiega ad esempio il leader del M5s, “il 47% delle famiglie destinatarie sarà del ...

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e reddito di cittadinanza solo dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Manovra - i ripensamenti del governo : rinvii in vista per reddito e Pensioni E aumenteranno le tasse alle imprese : «Quota 100», reddito e pensioni di cittadinanza non partiranno prima di aprile. Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle sanatorie fiscali: due ipotesi allo studio per chi ha evaso fino a 200 mila euro

Stefano Patuanelli : "In primavera al via reddito di cittadinanza e Pensioni" : "La nostra intenzione è cercare di partire con il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo il primo trimestre". Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a margine dei lavori dell'Aula a Palazzo Madama."Io ritengo che in primavera - prosegue - possono partire sia la riforma della Fornero che il reddito di cittadinanza: pensiamo che ci vorranno tre mesi per la questione dei centri per l'impiego, forse un mese in ...

Patuanelli - in primavera reddito-Pensioni : ANSA, - ROMA, 11 OTT - "La nostra intenzione e' cercare di partire con il reddito di cittadinanza e quota 100 dopo il primo trimestre". Lo ha detto il capogruppo M5S al Senato, Stefano Patuanelli, a ...

Pensioni - Boeri : “Quota 100? Operazione che premia uomini con reddito medio-alto e che penalizza le donne” : Quota 100? Per il presidente dell’Inps Tito Boeri farà “crescere il debito Pensionistico nell’ordine di 100 miliardi“. L’allarme è stato lanciato nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. Secondo Boeri, ci sarebbero forti rischi per la sostenibilità del sistema Pensionistico. Ma non solo. Boeri si dice preoccupato anche per l’ipotesi di condono contributivo: “Il rischio – avverte – è quello di ...

Tria : "Pensioni e reddito di cittadinanza valgono 16 miliardi" : Il ministro del Tesoro, Giovanni Tria , risponde alle critiche avanzate dall'Ufficio per il Bilancio. L' Upb di fatto ha puntato il dito contro il Def affermando che le previsioni del governo sono '...

MANOVRA/ Reddito di cittadinanza e Pensioni - le modifiche per convincere l'Ue : Manca poco temo per la messa a punto della Legge di bilancio e il Governo ha ancora la possibilità di convincere Bruxelles, ma deve fare dei cambiamenti. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 06:00:00 GMT)DENTRO IL DEF/ Investimenti e Ue, ecco le scosse per l'economia studiate dal Governo, int. ad A.M. RinaldiI NUMERI DEL DEF/ Un pasticcio che fa perdere voti a Lega e M5s, int. a F. Forte