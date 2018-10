Pensioni | quota 100 da febbraio Assegni d' oro | rc auto | fisco | le misure

Pensioni d'oro - taglio di un miliardo di euro in tre anni A febbraio la quota 100. Compromesso sulla pace fiscale : "Abbiamo elaborato un progetto di politica economia che serve al Paese e aicittadini: la cosa piu' bella e' che siamo riusciti a mantenere i contiin ordine mantenendo le promesse fatte". Lo ha detto il presidente delConsiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa Segui su affaritaliani.it

Pensioni d'oro - taglio di un miliardo in tre anni. Quota 100 da febbraio 'Intesa su pace fiscale' Le misure : ...3 miliardi in tre anni spesi per l'immigrazione, di cui 500 milioni nel 2019 DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. È ...

Manovra - pace fiscale con aliquota al 20%. A febbraio al via quota 100 per le Pensioni : Nella dichiarazione integrativa la tassazione sul maggiore imponibile Irpef dichiarato nei 5 anni precedenti sarà del 20% con un tetto di 100 mila euro. Lo spiegano fonti della Lega elencando le misure concordate al termine del vertice di maggioranza. Il massimo dichiarabile è di un terzo sull’imponibile dell’anno precedente. L’accordo, spiega una ...

Governo - in arrivo Dl fiscale e decreto «taglia-scartoffie». Pensioni - quota 100 da febbraio : In corso il Consiglio dei ministri su decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle Pensioni d'oro un miliardo in tre anni mentre, a sorpresa, nasce un secondo decreto che scorpora dal dl fiscale norme su diversi temi. Secondo i Cinque Stelle sarà un «taglia scartoffie e leggi inutili, con oltre 100 adempimenti in meno per le imprese». Pensioni, da febbraio ...

Pensioni d’oro - taglio di un miliardo in 3 anni. Fornero - a febbraio al via quota 100 : A febbraio parte la riforma della Legge Fornero con l’istituzione di quota 100. È quanto, come riferiscono fonti di Governo, è stato concordato nel corso del vertice che precede il Consiglio dei ministri chiamato ad approvare la Legge di Bilancio. A copertura della legge di bilancio - fanno sapere fonti M5s - arriverà il taglio delle Pensioni d’oro...

Pensioni - un miliardo dai tagli. Via a quota 100 da febbraio : Il vertice tra Salvini-Di Maio e Conte si è concluso. Di fatto la maggioranza gialloverde avrebbe trovato la quadra su due questioni spinose: la quota 100 che darà il via all'addio alla Fornero e la pace fiscale. Negli ultimi giorni era emersa l'ipotesi di uno slittamento di quota 100 ad aprile. Adesso il cambio di rotta: l'uscita dal lavoro a 62 anni con 38 anni di contributi di fatto partirà a febbraio. Con due mesi di anticipo sulla tabella ...

Pensioni - la Lega conferma : “A febbraio addio a legge Fornero - arriva la quota 100” : L'avvio del superamento della legge Fornero e l'introduzione di quota 100 in tema di Pensioni arriveranno a febbraio, secondo quanto assicurano fonti della Lega al termine del vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Accordo trovato anche sulla pace fiscale e sul taglio alle Pensioni d'oro che dovrebbe garantire entrate per un miliardo di euro in tre anni.Continua a leggere