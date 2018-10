Pensioni | LdB 2019 e Quota 100 | Salvini | ' Eletto per smontare la legge Fornero'

Pensioni e LdB 2019 : nuovi parametri per Opzione Donna - dubbi su costi Quota 100 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 13 ottobre 2018 vedono concretizzarsi nuovi dettagli in merito alla proroga del meccanismo di pensionamento anticipato tramite Opzione Donna, con l'incremento di un anno del requisito anagrafico. Nel frattempo emergono anche nuove considerazioni in merito alla platea dei beneficiari della Quota 100 [VIDEO] all'interno della pubblica amministrazione, mentre dall'opposizione arrivano aspre critiche sulla ...

Pensioni e LdB 2019 - Quota 100 e reddito di cittadinanza solo dalla prossima primavera : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 12 ottobre 2018 vedono arrivare un importante aggiornamento in merito all'avvio della Quota 100 e del reddito di cittadinanza [VIDEO]. Entrambe le misure potrebbero infatti partire solo dalla primavera del prossimo anno. Nel frattempo in Parlamento si registra l'approvazione del Def, un passaggio importante per il pacchetto di misure di comparto Pensionistico e di welfare che sara' avviato nel 2019. ...

Pensioni e LdB 2019 : verso Q100 - ma ci sono oltre 750mila in quiescenza da 40 anni : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 10 ottobre 2018 vedono moltiplicarsi le dichiarazioni espresse nel dibattito pubblico e politico riguardanti la prossima legge di bilancio 2019. Dal Governo si esprime attenzione per la situazione dello spread e per i mercati, pur confermando le iniziative di flessibilita' previdenziale e la quota 100 [VIDEO] all'interno della Manovra. Una posizione che però viene criticata dai tecnici e dall'opposizione, ...

Pensioni e LdB2019 - Ministro Tria su Quota 100 : 'Misure in parte da sperimentare' : Nuovi aggiornamenti in campo previdenziale arrivano dai tecnici e dalle istituzioni economiche. Questa mattina si è infatti registrato l'intervento del Ministro dell'Economia Tria, che ha commentato in Parlamento l'avvio della Quota 100 [VIDEO], sottolineando l'intento del Governo e delineandone i risvolti nel breve e lungo termine. Nel frattempo si è registrato anche l'intervento di diverse istituzioni nazionali e internazionali sull'argomento, ...

Pensioni e LdB2019 - Salvini : con Q100 in Manovra 'non ci sarà quota 41' : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono arrivare la conferma dal Vice Premier Salvini sull'esclusione della quota 41 per i lavoratori precoci [VIDEO] dalla legge di bilancio 2019, con il rinvio al prosieguo della legislatura. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche al riguardo, mentre i sindacati preparano la mobilitazione. Infine, dai Comitati si esprime preoccupazione in merito all'emergere di un possibile vincolo rispetto ai ...

Pensioni e LdB 2019 : NaDef in Parlamento l'11 ottobre - su Manovra nessun piano B : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 7 ottobre 2018 vedono arrivare nuove conferme dal Governo in merito all'intenzione di prore con l'impostazione della Manovra e quindi con la flessibilita' previdenziale e l'introduzione del reddito di cittadinanza. Nel frattempo la NaDef sta per arrivare in Parlamento, mentre si avvicina la scadenza per l'invio della bozza della LdB 2019 [VIDEO] all'Unione Europea. Infine, dall'opposizione vengono ...

Pensioni e LdB2019 : Quota 100 senza precoci - mentre l'UE boccia il DEF : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 6 ottobre 2018 vedono riaccendersi lo scontro tra Italia e UE in merito alle proiezioni economiche della Manovra, mentre dal Governo si confermano le coperture per la Quota 100 ed il reddito di cittadinanza. Tra queste misure, i lavoratori precoci vedono allontanarsi la probabilita' di un contemporaneo avvio della Quota 41 [VIDEO], destinata al rinvio. Nel frattempo dall'opposizione arrivano dure critiche ...

Pensioni e LdB 2019 : si discutono ancora Q100-41 - galera per chi truffa : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 5 ottobre 2018 vedono emergere nuove dichiarazioni dal Governo, in particolare sulla quota 41 e sul reddito di cittadinanza [VIDEO]. Dall'opposizione si torna invece sulla quota 100 e sugli altri provvedimenti promessi in Manovra, mentre si esprime preoccupazione rispetto all'effettiva percorribilita' con gli stanziamenti annunciati. Infine, dai Comitati si esprime scetticismo rispetto agli annunci ...

Pensioni anticipate e precoci : verso rinvio Q41 dalla LdB2019 : Il tema della ricerca di una quadra sui provvedimenti di flessibilità in avvio nella legge di bilancio 2019 potrebbe sacrificare nel breve termine la nuova quota 41 dei lavoratori precoci, che però non verrebbe abbandonata ma semplicemente rinviata alla prossima Manovra. È quanto emerge dalla stampa economica specializzata, che riferisce l'intenzione dell'esecutivo di partire con la sola quota 100. Una misura che prevede una storia contributiva ...

Pensioni e LdB 2019 : spunta tabella su costi Quota 100 - preoccupazione da Boeri : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono emergere dalle agenzie di stampa le ultime tabelle riguardanti le stime di costo, con proiezioni al ribasso per quanto concerne il 2019. Nel frattempo anche dall'Inps arrivano nuovi commenti, con il Presidente Boeri che esprime preoccupazione sugli effetti della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. Quota 100 e assegni di cittadinanza: emerge nuova tabella con le stime di costo Sull'avvio della ...

Pensioni e LdB2019 : su Quota 100 e reddito di cittadinanza si cerca l'accordo con l'UE : Dopo gli scontri accesi che si sono verificati negli scorsi giorni con i tecnici dell'UE, la diplomazia sembra iniziare a muoversi sottotraccia per la ricerca di un compromesso sulla sostenibilità delle misure previste all'interno della legge di bilancio 2019. D'altra parte, mancano ancora i dettagli operativi mentre sullo sfondo i mercati hanno visto lo spread tra Btp e Bund arrivare a superare l'importante soglia psicologica dei 300 punti, con ...

Pensioni e LdB 2019 : quota 100 e reddito di cittadinanza - Ocse esprime preoccupazione : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 2 ottobre 2018 vedono emergere nuove perplessità dai tecnici internazionali in merito alla sostenibilità delle misure previste con la prossima Manovra. Nel frattempo dal Governo si punta il dito contro il mancato riconoscimento della sofferenza dei giovani, categoria che risulterà destinataria tra gli altri del reddito di cittadinanza. Anche da Confindustria si torna ad esprimere perplessità in merito alla ...

Pensioni e LdB 2019 : si studia la Q100 - ma per Fornero ha 'finalità elettorali' : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 1 ottobre 2018 vedono prore le discussioni sulla nuova pensione anticipata tramite quota 100 [VIDEO] e sui vincoli di accesso alla misura. Nel frattempo l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero torna a criticare la riforma previdenziale, parlando di fini elettorali, mentre il Vice Premier Di Maio attacca l'opposizione ed i media accusandoli di terrorismo mediatico. Infine, dal Cods si esprime nuovamente ...

