Pensioni | Governo verso Quota 100 con finestre ' fisse' | oggi il CdM sulla Manovra

Il governo smentisce i rumors : "Non taglieremo le Pensioni sotto la soglia già definita". Ecco chi subirà la decurtazione : Maggiori oneri per 100 miliardi? Bisogna vedere l'arco temporale Sempre in tema di pensioni, per quanto riguarda la contestata "quota 100", il ministro dell'Economia Giovanni Tria, riferendosi alle ...

Pensioni d'oro - il governo stringe i tempi : un decreto per tagliarle : Teleborsa, - governo pronto a tagliare le Pensioni d'oro con un decreto . A dare l'annuncio, lo scorso 13 ottobre, il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che ha appunto dichiarato l'...

Pensioni - il governo vuole tagliare anche quelle da 3.500 euro : Il taglio alle Pensioni d'oro cambia forma: non solo perché potrebbe essere inserito nel decreto fiscale di lunedì (quindi entrerebbe subito in vigore), ma anche perché il taglio potrebbe riguardare chi percepisce un assegno previdenziale superiore ai 3.500 euro mensili, e non più 4.500 come inizialmente previsto.Continua a leggere

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Damiano : la proposta del Governo è Quota 102 (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018 e Quota 100, oggi 14 ottobre. Le parole di Cesare Damiano sulla proposta del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 05:36:00 GMT)

Pensioni e reddito di cittadinanza - Fedeli : ‘Governo - la vostra Quota 100 è contro le donne’ : L’ex ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli ha parlato in XIV Commissione (Politiche dell’Unione Europea) a commento della Nota di aggiornamento al DEF, rivolgendo alcune domande al ministro Paolo Savona. Valeria Fedeli chiede quali investimenti intende fare il Governo visto che, in questo campo, nel DEF, non c’è neppure un euro; poi il suo intervento prosegue toccando i delicati temi del reddito di cittadinanza, ...

Manovra - i ripensamenti del governo : rinvii in vista per reddito e Pensioni E aumenteranno le tasse alle imprese : «Quota 100», reddito e pensioni di cittadinanza non partiranno prima di aprile. Braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sulle sanatorie fiscali: due ipotesi allo studio per chi ha evaso fino a 200 mila euro

Pensioni - Governo in difficoltà con Quota 100 : è 'maschilista e sarà esodo degli statali' : Duro confronto tra il vicepremier Matteo Salvini e il presidente dell'Inps, Tito Boeri su Quota 100 e la controriforma Fornero: le Pensioni continuano ad essere argomento 'caldo', una questione che alimenta dibattiti politici particolarmente vivaci. Su Quota 100 la 'bomba' pronta ad esplodere sarebbe direttamente collegata alla Pubblica Amministrazione e la miccia è gia' stata accesa: Boeri ha parlato del 40 per cento di lavoratori statali che ...

RIFORMA Pensioni 2018 E QUOTA 100/ Una bomba a orologeria - l’accusa di Gribaudo al Governo (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 12 ottobre. QUOTA 100, arrivano le parole di Gribaudo e Ambrogioni. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 05:39:00 GMT)

Scontro Pensioni - nel Def il governo elogia la Fornero : Nel focus elaborato dalla Ragioneria generale, che annualmente traccia una previsione di lungo periodo sulla spesa legata all'invecchiamento, vengono ricordati gli effetti di stabilizzazione determinati dalle riforme varate dal 2004 (Maroni) in avanti. Circa 1/3 di quei risparmi sono dovuti alla sola riforma Fornero...

Pensioni - FORNERO ATTACCA IL GOVERNO/ L’ex ministro “Operazione vigliacca” (Ultime notizie) : Riforma PENSIONI 2018, oggi 11 ottobre. Quota 41, i lavoratori precoci: falso dire che costa troppo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 10:16:00 GMT)

Pensioni - il governo vuole prorogare Opzione donna : cos’è e come funziona : Il governo, attraverso il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, fa sapere di aver preso l'impegno di prorogare Opzione donna, la misura che consente alle lavoratrici di anticipare la pensione nel caso in cui abbiano versato 35 anni di contributi. come funziona attualmente Opzione donna e cosa potrebbe cambiare per il prossimo triennio.Continua a leggere

Pensioni - il governo sta lavorando ad una nuova ipotesi : Il piano è quello di detassare le Pensioni al sud così da rimettere in moto l'economia. Intanto sulla Quota 100 il governo...

Pensioni - nel Def il governo elogia la Fornero : Le nuove Pensioni di anzianità 2019 saranno permanenti o sperimentali? L'etichetta “quota 100” varrà anche negli anni a venire o subirà un monitoraggio stretto, magari per limitarla a...

Pensioni - quota 100 difesa dal governo : 'Indietro non si torna' : quota 100 è la misura voluta dal governo per superare l'attuale riforma Pensioni Fornero. Nella giornata di ieri sono arrivate le critiche di Bankitalia, che ha chiesto di non tornare indietro sulla legge Fornero. Tramite le parole del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, l'istituto italiano ha sottolineato che nella stessa nota di aggiornamento al Def Documento di economia e finanza sia evidenziato come le ultime riforme ...