Pensioni d' oro | Giancarlo Giorgetti gela Luigi Di Maio | ' Taglio non sarà nel decreto

Manovra - Giorgetti 'Su cose importanti chiudiamo stasera - ma no Pensioni d oro in dl' : ROMA - 'Sulle cose fondamentali si chiude stasera'. Lo ha assicurato il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, spiegando che 'non è opportuno' spacchettare la Manovra in più decreti. 'Sarebbe difficile ...

Manovra - tensione Lega-M5s. Giorgetti : 'Le Pensioni d'oro non sono nel decreto fiscale' : Il consiglio dei ministri è convocato per oggi alle 17.30. All'ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. 'Assolutamente no, fate tutto voi'. Questa la risposta ...

Riforma Pensioni 2018/ Opzione donna - richiesta di proroga fino a fine 2019 (ultime notizie) : Ultimissime Riforma pensioni. Opzione donna, richiesta di proroga fino a fine 2019. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:07:00 GMT)

RIFORMA Pensioni 2018/ Lega e M5s divisi su assegni d'oro (ultime notizie) : Novità RIFORMA PENSIONI 2018. Lega e Movimento 5 Stele divisi su assegni d'oro. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:59:00 GMT)

Pensioni d'oro - il difficile traguardo di 1 miliardo di tagli : «tagliamo un miliardo di euro dalle Pensioni d'oro»: questo l’annuncio in tv del vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, sicutr che il taglio sarà contenuto nel decreto legge fiscale. Per arrivare a quella cifra nelle indiscrezioni delle ultime ore si è tornato a vociferare di prelievi di solidarietà o blocchi dell'indicizzazione all'inflazione...

Manovra - dal taglio delle Pensioni d'oro al piano di assunzioni in Polizia e Magistratura : IN ogni caso è attesa una decisione politica che coinvolge in prima persona i leader dei due schieramenti, Salvini e Di Maio unitamente a Conte e Tria. Gli altri punti Nonostante qualche incertezza ...

Manovra - scontro sulla «pace fiscale». Subito il taglio delle Pensioni d’oro (dai 4.500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri. Restano da sciogliere i nodi sulla pace fiscale-- Non c'è ancora un'intesa tra M5s e Lega sulla “pace fiscale”. È quanto spiegano fonti di governo al termine del pre-Consiglio riunitosi domenica sera a Palazzo Chigi. Assenti sia Luigi Di ...

Quali sono i conti che non tornano nell'annunciato taglio alle Pensioni d'oro : Il taglio delle pensioni d'oro partirà dagli assegni di importo pari a 4.500 euro netti al mese in su e non esiste alcuna ipotesi di abbassare la soglia a 3.500 euro, chiariscono oggi fonti ...

Di Maio : 'I soldi ci sono - 1 miliardo da Pensioni d'oro' : I tagli riguarderebbero gli importi pari a 4.500 netti al mese. Confronto ancora teso tra Lega e Cinquestelle sui dettagli del decreto fiscale -

Manovra - subito il taglio delle Pensioni d’oro (dai 4500 euro in su) : «Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro», lo assicura il vicepremier Luigi Di Maio che annuncia l’ingresso della misura nel decreto fiscale che sarà approvato dal consiglio dei ministri....

Di Maio : “Approveremo la Manovra - tagli a Pensioni d’oro i soldi ci sono! Reddito solo per italiani” : Di Maio nel salotto di “Domenica Live”, chiarisce che il Reddito di cittadinanza, “finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani” “Lunedì approviamo la Manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la Manovra è per il bene dell’Italia”. Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. “Per la prima volta – sottolinea ...

Di Maio : "Taglio di un miliardo a Pensioni d'oro" : Il taglio delle pensioni d'oro sarà inserito nel decreto legge fiscale lunedì all'esame del consiglio dei ministri. E' quanto ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio a Domenica ...

Manovra - Di Maio : Tagliamo 1 mld di euro da Pensioni d'oro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni d’oro - Di Maio : “Taglio varrà un miliardo di euro. Reddito di cittadinanza? Il 47% andrà a famiglie del centro-nord” : Il taglio alle Pensioni d’oro varrà un miliardo di euro di risparmi e verrà approvato lunedì nel decreto fiscale, al vaglio del Consiglio dei ministri. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Barbara D’urso a Domenica Live, fornendo anche diversi dettagli del Reddito di cittadinanza. Per “smentire un po’ di bugie”, spiega ad esempio il leader del M5s, “il 47% delle famiglie destinatarie sarà del ...