Pensioni | ‘cambieremo la Fornero’ | Salvini ribadisce come

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Il Governo si dice pronto a“rottamare” la riformaFornero. Il ministroMatteo, nel corso di un comizio a Laives, ha ribaditola promessa: ‘Faremo ciò che c’è scritto nei programmielettorali’. Il leader della Lega fa sapere che non si lasceràintimidire da chi cerca di far cadere il Governo con allarmismi diogni genere e che sullesi andrà avanti, secondo quantopromesso durante le elezioni. Ma cosa prevede in materiaprevidenziale il contratto Lega-M5S?Sul tema, il governo giallo-verde ha messo in campo la quota 100, la proroga diOpzione donna e la quota 41 per i precoci. C’è poi la questione del taglio delled’oro, e l’introduzione della pensione di cittadinanza. Proprio sullefemminili, si è svolto nei giorni scorsi un incontro al ministero del Lavoro, ma non è chiaro quando la misura entrerà in vigore. Lo stesso dicasi per quota 41. In ogni caso,ha assicurato che non saranno fatti passi indietro. “Più mi dicono che non si può toccare la legge Fornero, più io smonto pezzo per pezzo la legge Fornero, perché è una legge che ruba futuro, ruba lavoro, ruba” ha affermato. Ha poi insinuato che chi difende la Fornero, odia gli italiani, perché condanna alla disoccupazione dei giovani che devono scappare altrove.