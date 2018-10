Pensioni alte | Di Maio | «Tagliamo un miliardo»

Niente rivalutazione per le Pensioni alte : congelate dal 2019 : Rispetto all'intenzione enunciata nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza di recuperare gettito modificando le percentuali degli acconti d'imposta , Irpef, Ires e Irap, il ...

Quota 100 e minime più alte : le Pensioni dopo il Def : Almeno 38 anni di contributi e 62 anni di età: questi dovrebbero essere i requisiti per l'uscita dal lavoro. Restano da...

Arriva la stangata sulle Pensioni alte : da gennaio fino al 25% in meno : Il taglio alle pensioni d'oro ci sarà. Il governo, sponda Cinque Stelle non rinuncerà al piano per le sforbiaciate sugli assegni. E così l'iter per mettere le mani nelle tasche dei pensionati è partito. Proprio ieri alla Camera è stato depositato il disegno di legge di Lega e M5s. La proposta di fatto è Arrivata alla Commissione Lavoro di Montecitorio e come già anticipato nei giorni scorsi ci sono parecchie novità rispetto ad agosto. ...

Come continua l'accanimento contro le Pensioni medio-alte : L'intervento di Michele Poerio , Presidente nazionale FEDER.S.P.eV., e Carlo Sizia , Comitato direttivo nazionale FEDER.S.P.eV., sui progetti del governo in materia di pensioni In pieno agosto , 6/08, ...

Pensioni - Opzione Donna : Walter Rizzetto annuncia battaglia in Commissione e alla Camera : Nell'ultima settimana, Walter Rizzetto ha riacceso i riflettori su Opzione Donna. Il deputato di Fratelli d'Italia ha scritto in un post su Facebook la ripresa della battaglia su uno dei temi più discussi nell'ambito della riforma Pensioni [VIDEO]. L'obiettivo di Rizzetto è quello di arrivare a una svolta per la pensione anticipata delle donne, chiedendo la proroga del regime sperimentale. Intanto, dal Forum di Cernobbio, il ministro ...

Pensioni : due alternative di quota 100 in campo - entrambe con limiti e vincoli : Il mese di settembre ormai è arrivato e sulla riforma delle Pensioni il Governo deve quantificare le risorse disponibili in materia previdenziale. Misure da attuare e cifre saranno più chiare dopo i tanti incontri in materia Pensionistica gia' in agenda a partire da domani 4 settembre. In base a come nasceranno i provvedimenti, variano le cifre necessarie alla loro copertura economica. Un articolo del noto quotidiano Il Sole 24 Ore fa il punto ...

Pensioni alte - bozza della Lega : allo studio un taglio temporaneo : La Lega cerca una soluzione sul taglio delle Pensioni alte, misura fortemente voluta dal vicepremier Luigi Di Maio. A inizio agosto i capigruppo alla Camera del M5S e dello stesso Carroccio hanno...

