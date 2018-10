Pensavano avesse un eczema ma era un tumore del sistema linfatico | a 24 anni lotta per la

fanpage

(Di lunedì 15 ottobre 2018) La storia di Kaiser Khan, studente oggi 25enne, a cui trefa è stato diagnosticato un, che dopo alcuni mesi si è scoperto essere un Linfoma di Hodgkin che avrebbe potuto ucciderlo. Sottoposto a dodici cicli di chemioterapia, oggi il suosi è ridotto: "Per me ogni giorno vissuto in più è una benedizione e voglio condividere la mia storia con tutti affinché nessuno soffra quello che ho patito io". .