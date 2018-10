Pelonzi | progetto Stadio Roma non ci ha mai convinto

romadailynews

(Di lunedì 15 ottobre 2018)– “della: Frongia afferma ‘io direi che non ci siamo mai fermati… stanno arrivando delle novita” noi diciamo: ‘che questonon ci ha mai, va rifatto e che l’unica novita’ che abbiamo visto e’ il definanziamento del Ponte dei Congressi'”. Cosi’ in un tweet Giulio, capogruppo Pd in Consiglio capitolino. L'articolonon ci ha maiproviene daDailyNews.