Pd | il dramma di Marco Minniti | Matteo Renzi lo sostiene? L' ex ministro lo umilia così

Domenica live - Marco Carta racconta a Barbara D'Urso il dramma della sua operazione : tremenda cicatrice : Questa estate Marco Carta ha fatto preoccupare i suoi fan, a causa di un' operazione d'urgenza a cui si è dovuto sottoporre. In quell'occasione sono stati pochi i dettagli rivelati dal cantante, che ...

La malattia choc di Marco Bocci : il drammatico racconto sull’herpes : Marco Bocci parla per la prima volta in televisione della malattia che lo scorso maggio ha fatto preoccupare i tantissimi fan. Il marito di Laura Chiatti racconta quei drammatici giorni nello studio di Silvia Toffanin, ospite nella puntata di domani – sabato 29 settembre – a Verissimo. Intanto, Bocci è prossimo a tornare sul piccolo schermo televisivo con “Solo 2”, la fiction che andrà in onda dalla prima settimana di ...

Marco Bocci racconta il suo dramma : "Un semplice herpes è arrivato al cervello" : L'attore romano parla per la prima volta a 'Verissimo' del grave problema di salute che lo ha colpito a maggio

Il dramma di Marco Liorni : “Mia figlia ha rischiato di soffocare” : Marco Liorni racconta per la prima volta il suo dramma, svelando che la figlia Viola ha rischiato di morire. Dopo l’addio a La Vita in Diretta, il conduttore è tornato in tv al timone di Italia Sì, un nuovo programma con un cast d’eccezione, formato da Platinette, Elena Santarelli e Rita Dalla Chiesa. Intervistato da Panorama, Liorni ha svelato un dramma vissuto qualche tempo fa quando all’asilo sua figlia rischiò di soffocare, ...