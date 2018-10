Pd | Giachetti | “M5s? I suoi vertici sono più a destra di Salvini Roma? Se mi ricandido a

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Ricandidarmi a sindaco di? Si vota tra due anni, quindi c’è ancora tempo. Ma non mi ricandiderò sicuramente. Se lo farò, sputatemi in faccia”. Così, ai microfoni de L’Italia s’è desta, su Radio Cusano Campus, risponde il deputato Pd, Roberto, a una domanda su una sua futura presentazione alle elezioni amministrative capitoline. E puntualizza: “L’esperienza di candidato è stata intensissima, ma devastante sul piano umano e anche politico. C’è un grande dispendio di energie e soprattutto diventi ricettacolo di tutta una serie di cose drammatiche, che, una volta che ti rimangono dentro, ti segnano. Penso che per poter affrontare i problemi di, e per di più così come ce li lascerà la Raggi” – continua – “ci vogliano una energia e una forza che io sicuramente non ho. È meglio candidare qualcuno magari più vincente di me. Quando ci metti la faccia, conta poco il tuo ...