PD | GENTILONI CON ZINGARETTI PER RILANCIARE I DEM Video | elezioni segreteria | messaggio

Pd - GENTILONI : 'Il Congresso non sia una guerra tra le correnti' : 'Il Pd ha detto Gentiloni non puo' autoassolversi. La nuova strada non è una strada fatta di abiure, io ci tengo all'onore del Pd e al lavoro dei suoi governi. Abbiamo risanato l'economia e non dobbiamo né vergognarcene né rinnegarlo, abbiamo stroncato il traffico di esseri umani, e ringrazio in particolare il ministro Minniti'.

Zingaretti : 'Esiste un modello alternativo all'odio'. GENTILONI : 'Il Pd cambi strada senza abiure. Con M5s-Lega in fumo le fatiche degli ... : Il Pd cerca il rilancio attraverso una nuova unità. Partecipando alla Piazza Grande di Nicola Zingaretti - dove il governatore del Lazio lancia la sua candidatura al congresso - l'ex premier Paolo ...

GENTILONI : «Il Pd cambi strada» - e Renzi annuncia una «controproposta sulla manovra alla Leopolda» : Parleremo di scienza, ricerca, futuro». Lui e Padoan, racconta, sono già sentiti:«In diverse circostanze lui e io, insieme, abbiamo dovuto rassicurare i mercati sul rischio Italia, specie nel 2014. ...

GENTILONI alla convention di Zingaretti : “Niente abiure - ma il Pd deve cambiare strada”. E attacca il governo : “Dobbiamo cambiare strada e farlo seriamente. Non è una strada fatta da abiure, io ci tengo al lavoro fatto dai governi Pd, ma non cerchiamo risposte nell’album dei ricordi”. A rivendicarlo l’ex premier Paolo Gentiloni, intervenendo dal palco della convention di Nicola Zingaretti a Piazza Grande. L’endorsement ufficiale per il presidente della regione Lazio in vista del prossimo Congresso dem non è arrivato in modo ...

Pd - GENTILONI alla convention di Zingaretti. Bernice King 'Mai voltare le spalle a chi cerca un luogo sicuro' : ROMA. È il giorno del discorso più importante per Nicola Zingaretti all'ex Dogana di Roma, nel quartiere San Lorenzo, dove da ieri è in corso la sua convention . Il discorso che dovrà lanciare ...

Pd - GENTILONI : "Non si sa quando sarà il congresso - ma serve subito un argine ai populisti" : "Avremo, non si sa quando, un congresso, ma intanto serve un argine. Il Pd discuterà e sceglierà la sua leadership, cambierà molte cose, troverà il suo assetto, ci vorrà del tempo ma l'argine che ...

PD - Martina abbraccia Renzi e GENTILONI<br> "A noi piacciono le piazze - non i balconi" : La parola d'ordine è stata "unità" oggi in Piazza del Popolo, alla manifestazione del PD. Uno dei momenti più attesi è stato certamente il discorso dell'attuale segretario Dem, Maurizio Martina, che ha cercato di dire qualcosa di sinistra. Ovviamente non sono mancate battute e attacchi all'attuale governo M5S-Lega:"A qualcuno piacciono i balconi, a noi piace la piazza aperta e di tutti. Ma ditemi se un paese come l'Italia può essere governato ...

Pd in piazza contro il «governo dei cialtroni». Abbraccio Renzi-GENTILONI «In 70mila» : cifre e politica|Video|Foto : Tutti i big del Partito democratico presenti all'evento: «Per l'Italia che non ha paura». L'ex premier Renzi contro l'esecutivo M5s-Lega: «Incompetenti mettono a rischio l'economia». Il segretario Martina: «Se c'è un premier si faccia sentire»