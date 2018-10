Pd | Delrio diserta la convention di Zingaretti | “Avevo altro da fare” Sì alla Leopolda

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018) “Ieri non ero a Roma, avevoda fare.di Renzi ci sarò”. Così il capogruppo PdCamera, Graziano, a margine di Ponti di Pace, la tre giorni organizzata dComunità di Sant’Egidio e Arci diocesi di Bologna. “Credo ci sia un bel clima di confronto nel forte impulso all’unità. Mi pare un buon inizio”. E su Marco Minniti, dato come sfidante di Nicolasegreteria del partito, “vediamo quali saranno le proposte per la rinascita”. L'articolo Pd,ladi: “Avevoda fare”. Sìdi Renzi: “Ma lì non ci sono candidati” proviene da Il Fatto Quotidiano.