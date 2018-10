Pd | De Luca | “Richetti? Una nullità | si fa pubblicità gratis strofinandosi su di me

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018)ha detto che non vuole un partito di figli di papà? Non so a chi si riferisse questo signore. Ci sono personaggi che cercano di farsigratuitasu De, perché sono una taleche, se non litigano con me, nessuno si accorge della loro esistenza”. E’ la durissima bordata pronunciata ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De, contro il candidato alla segreteria Pd, Matteo Richetti, che sabato scorso, nella sua prima uscita ufficiale a Melito, in Campania, ha attaccato il suo compagno di partito. Deaggiunge: “I miei figli sono ragazzi che vivono del proprio lavoro e della professione, e non di politica politicante come il signore suddetto. Il mio primo figlio, vincitore di concorso universitario, è stato 11 anni a lavorare in Lussemburgo alla Corte di Giustizia Europea. Non ha ...