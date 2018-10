Patty Smith | la sacerdotessa del rock annuncia una serie di concerti-reading con Tony

domanipress

: Il #venerdì è #RockMemories, la rubrica dedicata agli #album che hanno fatto la #storia! in questa #puntata andia… - MMagazineItalia : Il #venerdì è #RockMemories, la rubrica dedicata agli #album che hanno fatto la #storia! in questa #puntata andia… - patty_starlight : Che meraviglia il teaser del live action di #Aladdin Ora aspetto di vedere la prima immagine di Will Smith nei pann… - paolaborrione : RT @sole24ore: Alba, torna l’appuntamento con la cultura internazionale tra Patty Smith e Lynn Davis -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Dopo un ricco 2017, che ha visto Pattiimpegnata su più fronti nel nostro Paese, con eventi e manifestazioni a dimostrazione della stima ed il riconoscimento che l’Italia da sempre nutre nei confronti di questa straordinaria artista, – dopo gli appuntamenti estivi che l’hanno vista esibirsi prima in formazione acustica in un indimenticabileset a Roma, a cui ha fatto seguito un intimo concerto-a Venezia – omaggia l’Italia con unadi eventi speciali a dicembre, nei quali sarà accompagnata sul palco dal fidatoShanahan al piano e chitarra. Cattedrali, chiese e teatri (anche in occasioni delle celebrazioni rossiniane) saranno i contesti esclusivi per unadidell’artista newyorchese, in un percorso mistico ed artistico che solo in un Paese ricco e meraviglioso come l’Italia è possibile compiere. Ripercorrendo in breve il 2017, ...