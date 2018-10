Pattinaggio artistico | Skate America 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

Calendario Grand Prix Pattinaggio artistico 2018 : date - programma - orari e tv di tutte le tappe : Il Grand Prix 2018 di pattinaggio si disputerà dal 19 ottobre al 9 dicembre. La competizione itinerante su ghiaccio che occupa i primi due mesi della stagione agonistica scatterà nel weekend del 19-21 con Skate America a Everett poi si proseguirà con altre cinque tappe nei successivi cinque weekend prima delle Finali, ogni fine settimana i migliori atleti del Pianeta saranno impegnati per inseguire il successo: Skate Canada a Laval (26-28 ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Il capolavoro di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni - raffica di 10.0 per i campioni azzurri! Nei Junior trionfo di Alice Esposito e Federico Rossi. Magici Neovis - oro nei quartetti! : Dopo undici intensi giorni di competizioni, si sono appena spenti i riflettori del Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che ha ospitato il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Non poteva concludersi in maniera diversa la gara di Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni, campioni del Mondo nella specialità delle coppie di artistico per la quarta volta consecutiva. I pattinatori azzurri hanno ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix 2018 : l’elenco dei partecipanti alle Finali di Vancouver : Con la vittoria a sorpresa del francese Adam Siao Him Fa e con il primato confermato dalla coppia di danzatori russi formata da Arina Ushakova-Maxim Nekrasov si è conclusa l’Armenian Cup, settimo e ultimo appuntamento di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Immediatamente dopo la fine dell’ultima tappa, è stata ufficialmetne stilata la lista dei partecipanti alle Finali di Vancouver ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Luca Lucaroni e Silvia Nemesio trionfano nel singolo. Morandin-Remondini incantano nella danza. Tra i junior oro per Testoni-Piccolantonio : Si è concluso con una vera e propria pioggia di medaglie per i colori azzurri il penultimo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che dal 3 Ottobre ospita il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle. Uno dei protagonisti della giornata è stato indubbiamente Luca Lucaroni che, con un programma a dir poco eccezionale, ha conquistato la medaglia d’oro ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Yerevan 2018 : Alexandra Trusova conquista la tappa stabilendo un nuovo record. In danza al comando Ushakova-Nekrasov dopo la Rhythm Dance : Proseguono le gare al palazzo del ghiaccio Irina Rodnina di Yerevan (Armenia), questa settimana teatro dell’Armenian Cup, settima e ultima tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019. Nella categoria individuale femminile la Campionessa del Mondo in carica Alexandra Trusova ha conquistato in scioltezza la prima posizione guadagnandosi la qualificazione alle Finali di Vancouver che si svolgeranno dal 6 al 9 ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Rebecca Tarlazzi e Luca Lucaroni incantano nello short - Esposito-Rossi al comando in cateogoria Junior. Dominio azzurro totale nelle coppie di artistico! : Proseguono le gare al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo teatro del Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nel nono di giorno di competizioni sono scesi in pista per lo short program gli atleti della specialità delle coppie di artistico, totalmente dominata dai pattinatori azzurri. Mattatori assoluti della giornata sono stati Rebecca Tarlazzi e Luca ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Yerevan 2018 : Alexandra Trusova domina nel singolo femminile dopo lo short. Nei maschi avanti Ivan Shmuratko : Il palazzo del ghiaccio Irina Rodnina di Yerevan (Armenia) sta ospitando questa settimana l’Armenian Cup, settima e ultima tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico prima delle finali che si svolgeranno in Canada, a Vancouver, dal 6 al 9 Dicembre. Nell’individuale femminile la Campionessa Mondiale in carica Alexandra Trusova si è portata saldamente al comando dopo il primo segmento di gara. La pattinatrice russa ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj regina del mondo! Argento per Rachele Campagnol e Daniel Morandin - bronzo per Alessandro Spigai. Lucaroni al comando dopo lo short maschile : Ottavo giorno di competizioni al Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia, impianto sportivo che sta ospitando il Campionato Mondiale di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità del Solo Dance Silvia Stibilj si è laureata Campionessa Mondiale per la quarta volta consecutiva, interpretando nel migliore dei modi il suo intenso programma libero pattinato sulle note di ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : oro di Rebecca Tarlazzi in categoria Junior - argento per Alessandro Liberatore! Le azzurre Senior dominano dopo lo short : Con il settimo giorno di gare giunge al giro di boa il Campionato del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre presso il bellissimo impianto di Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella categoria individuale Junior femminile, Rebecca Tarlazzi ha confermato la prima posizione ottenuta nello short laureandosi Campionessa del Mondo per il secondo anno consecutivo; la ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : Silvia Stibilj al comando dopo la Style Dance. Ricardo Pinto avanti nei maschi - seconda posizione per Daniel Morandin : Sesto giorno di gare ai Campionati del mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, quest’anno in programma fino al 13 Ottobre alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia. Nella specialità Solo Dance Senior, in campo femminile Silvia Stibilj si è portata saldamente al comando della classifica dopo aver pattinato un’ottima Style Dance; la fuoriclasse triestina ha sfoderato tutto il suo talento tecnico eseguendo in ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : argento per Mattia Qualizza in solo dance - bronzo per Giovanni Piccolantonio. Nel singolo Junior avanti Rebecca Tarlazzi e Alessandro Liberatore : Quinto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo teatro dei Campionati del Mondo di Pattinaggio artistico a rotelle, in programma fino al 13 Ottobre. Nella specialità della solo dance Junior, in campo maschile la gara è stata vinta dal pattinatore colombiano Brayan Carreño, medaglia d’oro dopo una danza libera di alto livello in cui ha sfoderato tutto il suo talento guadagnando ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Mondiali 2018 : medaglia d’oro per il Roma Roller Team - argento per i Division. Doppietta azzurra nei piccoli gruppi! : Quarto giorno di gare in Francia alla Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, impianto sportivo che fino al 13 Ottobre ospita i Campionati Mondiali di Pattinaggio artistico a rotelle. Nella specialità dei piccoli Gruppi, gli azzurri del Roma Roller Team hanno conquistato la medaglia d’oro stregando pubblico e giuria con un programma interpretato sulla figura di Leonardo Da Vinci. Con un punteggio dall’8.9 al 9.5 nel ...

Pattinaggio artistico - Junior Grand Prix Ljubljana 2018 : Anastasia Tarakonova conquista la tappa slovena. Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik sul velluto nella danza : Si sono appena spenti i riflettori all’Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia), arena sportiva che questa settimana ha ospitato la sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di Pattinaggio artistico 2018-2019, penultimo appuntamento prima dell’ultima delicata fase di qualificazione che si svolgerà la prossima settimana a Yerevan, in Armenia, dal 10 al 13 Ottobre. nella categoria individuale femminile Anastasia Tarakonova è stata ...