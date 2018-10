Papa | San Romero è un messaggio di pace per tutta l' America Latina

agi

(Di lunedì 15 ottobre 2018) "Il ricordo di San Oscarè un eccezionale opportunità di inviare undie riconciliazione a tutti i popoli dell'". CosìFrancesco ricevendo in udienza i pellegrini di El Salvador, giunti a Roma in occasione della Canonizzazione di monsignor Oscar- ucciso dagli 'squadroni della morte' mentre celebrava messa il 24 marzo del 1980 -, che si è svolta ieri in piazza San Pietro. Il pontefice ha sottolineato che il Salvador "ha una fede viva" espressa in diverse forme di "religiosità popolare" che modella la "vita sociale e familiare". "via - ha aggiunto Francesco -, le difficoltà e il flagello della divisione e della guerra non sono mancati; la violenza è stata sentita fortemente nella sua storia recente. Non sono ...