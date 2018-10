Palumbo | Roma non parteciperà a processo Roxy Bar

Palumbo-Piccolo : Roma ferma su tutti i fronti - niente Giro d’Italia : Roma – “La Raggi riesce a far abbandonare Roma anche dal Giro d’Italia. niente Olimpiadi, Maratona in forse e niente corsa ciclistica per la Capitale. A cio’ si aggiunge poi la costruzione dello Stadio bloccata, appalti per i lavori pubblici fermi, societa’ partecipate tutte sull’orlo del fallimento: a conti fatti, non c’e’ una cosa che funzioni. E’ tutto fermo ed immobile nella nostra ...

Palumbo-Pelonzi : nessuna certezza che Maratona di Roma si svolga : Roma – “Dalla commissione Trasparenza sulla Maratona di Roma che si e’ tenuta questa mattina emerge solo un fatto eclatante: ad oggi, non c’e’ nessuna certezza che l’evento in programma il 7 aprile 2019 si fara’. L’assessore Frongia non ha fornito rassicurazioni sulla sicurezza che l’evento abbia davvero luogo, considerati i pochi mesi a disposizione. Il caso, oltretutto, e’ ancora ...

Palumbo : grave che Campidoglio non fornisca atti su stadio Roma : Roma – “E’ grave che i dipartimenti e gli assessorati alla Mobilita’ e all’Urbanistica non abbiano fornito all’Agenzia per il controllo e la qualita’ dei servizi pubblici locali i documenti richiesti relativamente alle verifiche sulle condizioni della viabilita’ nell’area di Tor di Valle”. “In particolare, l’agenzia chiede gli atti nell’ottica di svolgere il proprio ...

Palumbo-Piccolo : Roma Metropolitane - Commissione secretata dov’è trasparenza? : Roma – “Alla faccia della trasparenza, che ancora una volta e’ tanto sbandierata e poco praticata. La maggioranza 5 Stelle ha deciso di secretare la Commissione Mobilita’ su Roma Metropolitane. Eppure, il regolamento del consiglio comunale (articolo 91) prevede che le sedute di Commissione sono pubbliche e possono tenersi in forma segreta solo nei casi in cui si voglia tutelare la riservatezza di persone, gruppi o ...

Palumbo : Pacetti dice Roma agisce - ma esattamente cosa fa? : Roma – “Pacetti dice: la Regione parla e Roma fa. Ma Roma cosa fa? Perche’ ancora non ci e’ chiaro. Specie in fatto di rifiuti, dalle cronache leggiamo di una municipalizzata allo stremo, alle prese con scelte drammaticamente antieconomiche”. “Poi vediamo i cassonetti stracolmi ovunque in citta’ e conseguente fetore che raggiunge picchi di esasperazione tra i cittadini nella zona del Salario dove ancora ...

Palumbo-Alonzi : su chiusura centro Alzheimer Roma Capitale ci ripensi : Roma – “La decisione di Roma Capitale di chiudere il centro Alzheimer ‘Isola Madre’ nel nostro Municipio e’ un danno grave ad utenti e famiglie e impoverisce la rete del servizio sociale territoriale. Non aver interloquito con il Municipio e con la Asl per la condivisione di un percorso di soluzione restituisce la fotografia di un’Amministrazione comunale incapace e insensibile. Non si lasciano sole le ...

Palumbo : convocata commissione Trasparenza per Maratona di Roma : Roma – “Su richiesta e interesse manifestato anche da altri consiglieri, il 12 settembre abbiamo convocato una commissione Trasparenza sulla Maratona di Roma. L’obiettivo e’ far luce sulle difficolta’ legate all’organizzazione di questo evento e se possibile scongiurare il rischio che la storica manifestazione Romana possa saltare la prossima edizione o essere sostituita da un evento ...