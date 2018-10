Pallanuoto | Europa Cup 2018-2019 | i convocati dell’Italia Esordio del Settebello in

oasport

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Finalmente torna a disputare una partita ufficiale il: dopo la partita di inizio stagione contro le All Stars alla presentazione del campionato di Serie A1 a Genova, è ormai tempo diCup per l’Italia. Il Girone C scatterà infatti martedì prossimo in Montenegro, a Podgorica per la precisione. Nella prima giornata riposerà la Francia, e la Nazionale, che ha battuto già il Montenegro sempre inCup lo scorso anno a Palermo, vorrà certamente partire con il piede giusto. Il, che sarà in ritiro dal 21 al 24 ottobre, conta per l’occasione tredici elementi. Il CT Sandro Campagna lascia a casa Bodegas e richiama Aicardi: sono soltanto tre i club della Serie A1 da cui l’allenatore continua a pescare. Sei iper la Pro Recco, cinque dal Brescia e due dalla Sport Management: le tre squadre nostrane in Champions formano in pratica tutta ...