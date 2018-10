Pace fiscale | scontro M5s-Lega | decreto a rischio rinvio Ultime notizie Governo | oggi

Manovra - nessun accordo sulla Pace fiscale : Il vertice di domenica sera non ha portato a risultati. Nuovo incontro in giornata. Salvini su Alitalia invita Tria ad attenersi al contratto di governo. Di Maio: "Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro". E precisa: "Il reddito di cittadinanza andrà solo agli italiani"

La Pace fiscale - sottosegretario Siri : Sarà su tre scaglioni di pagamento al 6 - 10 e 25% : La pace fiscale potrebbe comportare tre scaglioni di pagamento al 6%, al 10% e al 25% 'a seconda della posizione patrimoniale e reddituale del contribuente che ne fa richiesta'. E' quanto spiega il ...

Pace fiscale - i nodi da sciogliere. Conte : "Troveremo la sintesi" : Domani il Consiglio dei Ministri alle 17. La manovra deve essere trasmessa alle Camere entro il 20. Reddito di cittadinanza, il premier: "Ipotesi di modulare le offerte di lavoro su base geografica. ...

I nodi da sciogliere per arrivare alla Pace fiscale : Governo al lavoro sulla legge di bilancio con i tempi sempre più stretti. Lunedi 15 ottobre alle 18 si terrà il Consiglio dei ministri sul decreto fiscale e sul Documento programmatico di bilancio, ...

Siri : Pace fiscale - aiutiamo le persone : 5.41 "La pace fiscale è un provvedimento a favore di quei contribuenti in regola con la dichiarazione dei redditi, non degli evasori".Così il sottosegretario ai Trasporti,Armando Siri al Corriere della Sera. Si applicherà a "contribuenti in difficoltà economiche", perché "quando un creditore se capisce che il debitore non può pagare gli viene incontro". Anche perché, bisogna ricordare "che dal 2008 a oggi c'è stata la più grande recessione ...

