Pace fiscale | Salvini attacca M5s | E' nel contratto di governo

Manovra - manca l'intesa sulla Pace fiscale. Di Maio diserta il vertice | : Non c'è ancora accordo tra Lega e M5s. Il vicepremier pentastellato non partecipa all'incontro in mattinata. Nel pomeriggio il Cdm. Salvini: oggi decreto fisco, andremo in fondo, è nel contratto di ...

Pace fiscale - Salvini a M5S : è nel contratto di governo - per me vale : "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per ...

Manovra - tensioni M5S-Lega sulla Pace fiscale : Di Maio diserta il vertice. Salvini manda Giorgetti : Alla riunione in corso, oltre al sottosegretario alla Presidenza del Consigli, sono presenti il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i vice Massimo Garavaglia e Laura ...

Pace fiscale - Salvini : "Andremo fino in fondo" : La Lega andrà fino in fondo sulla Pace fiscale . Lo ha assicurato il vice Premier e Ministro dell'Interno, Matteo Salvini , parlando all'assemblea nazionale di Confimi Industria. "Sui furbetti nessuna ...

Salvini - fino in fondo su Pace fiscale : ANSA, - MONZA, 15 OTT - "Sui furbetti nessuna transigenza, però ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato ...

Salvini : fino in fondo su Pace fiscale : 12.15 "I furbetti ci sono in ogni settore, sui furbetti nessuna transigenza, ma ci sono milioni di italiani che convivono con le cartelle di Equitalia che li stanno portando alla disperazione e al suicidio. Uno Stato normale con questa gente ragiona e non continua a condannarla. Mi dicono che non si può, ma volere è potere,andremo fino in fondo". Così il vice premier Salvini all'Assemblea nazionale di Confimi Industria sulla pace fiscale.

Nuovo vertice di governo - serve un'intesa sulla "Pace fiscale" : Dopo il lungo vertice di ieri sera, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, con il sottosegretario Gian Carlo Giorgetti, il vice presidente Luigi Di Maio e il ministro dell'Economia, Giovanni ...

Pace fiscale - scontro M5s-Lega : decreto a rischio rinvio/ Ultime notizie Governo - oggi vertice last minute : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute per tentare di sbloccare la situazione: ecco cosa succede(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:40:00 GMT)