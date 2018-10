Pace fiscale | cosa prevede il contratto Lega-M5S

Condono e ravvedimento : cosa divide Cinque Stelle e Lega sulla Pace fiscale : Renato Brunetta, Forza Italia, parla di «aria di tempesta»: e in effetti la tensione è palpabile tra i due azionisti principali di governo sul tema della pace fiscale, che sarà inserito nel decreto ...

Tensioni su Pace fiscale : vertice da Conte con Salvini e Di Maio : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con, all’ordine del giorno, il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio...

Manovra - tensioni Di Maio-Salvini sulla Pace fiscale : cosa dice il contratto M5S-Lega : Ore di lavoro e di tensione a Palazzo Chigi sulla Manovra economica. Questa mattina i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini avevano disertato il vertice di Palazzo Chigi, programmato in vista dell’approvazione di Consiglio dei Ministri del decreto fiscale. Per trovare una soluzione sul nodo della pace fiscale che divide M5S e Lega è stato co...

Fonti M5s - Pace fiscale? Non per evasori : ANSA, - ROMA, 15 OTT - Aiutare i cittadini che sono in difficoltà nelle grinfie di Equitalia è nel contratto. La pace fiscale intesa come misura che strizza l'occhio ai grandi evasori e ai capitali ...

Manovra - vertice a Palazzo Chigi. M5S : «No a Pace fiscale per evasori» : vertice sulla Manovra a Palazzo Chigi con la presenza dei due vicepremier, del presidente Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Giovanni Tria. Tra i temi all'ordine del giorno, quello...

DECRETO FISCALE - MANCA INTESA LEGA-M5S/ Ultime notizie : Salvini rilancia Pace-condono - Di Maio diserta vertice : Pace FISCALE, scontro M5s-Lega: DECRETO a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 16:06:00 GMT)

Pace fiscale - condono o ravvedimento : cosa divide M5S-Lega : È il punto che ancora divide le due anime della maggioranza. condono o ravvedimento? Un dilemma dietro il quale Lega e Movimento 5 Stelle cercano la quadra intorno alla Pace fiscale, o meglio intorno alla componente più importante della Pace fiscale, da inserire nel decreto legge in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio di lunedì 15 ottobre...

Condono o ravvedimento : cosa divide M5S-Lega sulla Pace fiscale : È il punto che ancora divide le due anime della maggioranza. Condono o ravvedimento? Un dilemma dietro il quale Lega e Movimento 5 Stelle cercano la quadra intorno alla pace fiscale, o meglio intorno alla componente più importante della pace fiscale, da inserire nel decreto legge in vista del Consiglio dei ministri del pomeriggio di lunedì 15 ottobre...

Manovra - tensioni su Pace fiscale : Di Maio diserta vertice. Salvini : andremo fino in fondo : Luigi Di Maio, secondo fonti ministeriali, avrebbe disertato il pre-vertice in corso a Palazzo Chigi in vista del Consiglio dei ministri...

Manovra e Pace fiscale : il governo litiga ma l'Europa punta i piedi : Scade a mezzanotte il tempo per inviare a Bruxelles il Documento programmatico di bilancio. Eppure Lega e 5 stelle si...

Manovra - manca l'intesa sulla Pace fiscale. Di Maio diserta il vertice | : Non c'è ancora accordo tra Lega e M5s. Il vicepremier pentastellato non partecipa all'incontro in mattinata. Nel pomeriggio il Cdm. Salvini: oggi decreto fisco, andremo in fondo, è nel contratto di ...

Manovra - al via il vertice sulla Pace fiscale. Ma Salvini e Di Maio non partecipano : È partita la riunione di governo sulla Manovra. Ma al vertice non partecipano nessuno dei due vicepremier: Luigi Di Maio è comunque presente a Palazzo Chigi ma avrebbe scelto di non partecipare per ...

Pace fiscale - Salvini attacca M5s : "E' nel contratto di governo" : Si rafforzano le tensioni nella maggioranza sulla manovra, dopoil nulla di fatto nel vertice di domenica. Il leader di M5s hadeciso di disertare il nuovo vertice in corso a Palazzo Chigi invista del Consiglio dei ministri per approvare il provvedimento che contiene tra l'altro la Pace fiscale

Pace fiscale - Salvini a M5S : è nel contratto di governo - per me vale : "Lo dico agli amici dei Cinquestelle: saldo e stralcio delle cartelle di Equitalia per chi ha fatto la dichiarazione dei redditi ma non è riuscito a pagare tutto è nel contratto di governo. Quello per ...