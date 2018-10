PACE FISCALE | C' E' L' ACCORDO Ultime notizie | reddito di cittadinanza e pensioni dividono

Via libera alla manovra : reddito cittadinanza - pensioni e PACE fiscale : Roma, 15 ott., askanews, - Superato l'impasse sulla pace fiscale il governo giallo-verde ha varato la manovra economica per il 2019, composta dal disegno di legge di bilancio, il decreto fiscale e a ...

In cosa consiste l'accordo tra Lega e M5s su PACE FISCALE e pensioni : Accordo M5s-Lega su decreto fiscale e legge di bilancio. Dopo due giorni di tensioni sui nodi della cosiddetta pace fiscale e sulle pensioni d'oro, i due partiti di maggioranza hanno raggiunto la ...

Cdm approva Manovra 2019 : PACE FISCALE e 'quota 100' da febbraio - reddito di cittadinanza entro marzo : Tria: "Non si vuol far saltare l'Europa, ci sarà scambio di lettere con Ue" - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, al termine del Cdm ha tenuto a sottolineare come "l'idea che con questa Manovra ...

Manovra - PACE FISCALE e "quota 100" da febbraio - reddito di cittadinanza entro marzo : Il governo trova la quadra. Conte: rispettati i tempi. Tria: non mi dimetto, non è una Manovra di rottura con l'Europa

Pensioni - reddito di cittadinanza e PACE FISCALE : ecco la manovra punto per punto : ...3 miliardi in tre anni spesi per l immigrazione, di cui 500 milioni nel 2019 DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti quello pi gradito al ministro dell Economia, Giovanni Tria. E' ...

Pensioni d'oro - taglio di un miliardo di euro in tre anni A febbraio la quota 100. Compromesso sulla PACE fiscale : "Abbiamo elaborato un progetto di politica economia che serve al Paese e aicittadini: la cosa piu' bella e' che siamo riusciti a mantenere i contiin ordine mantenendo le promesse fatte". Lo ha detto il presidente delConsiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa Segui su affaritaliani.it

PACE FISCALE con aliquota al 20% : come funziona la sanatoria : La sanatoria riguarderà solo chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Una possibilità che si realizzerà attraverso una dichiarazione integrativa che consentirà di far emergere fino a un terzo delle somme dichiarate l’anno precedente entro un massimo di 100mila euro. Sugli importi emersi flat tax del 20%...

Pensioni d'oro - taglio di un miliardo in tre anni. Quota 100 da febbraio 'Intesa su PACE fiscale' Le misure : ...3 miliardi in tre anni spesi per l'immigrazione, di cui 500 milioni nel 2019 DA INVESTIMENTI SPINTA AL PIL - Il capitolo investimenti è quello più gradito al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. È ...

Di Maio ha promesso che la PACE FISCALE ci sarà - ma anche la galera per chi evade : 'Prima di tutto ci siamo accordati sul fatto che per gli evasori ci sarà la galera. Ci sarà la pace fiscale per aiutare chi non ce la fa con le cartelle Equitalia, ma non ci sarà nessun salvacondotto ...

PACE FISCALE - c'è accordo : le novità per "azzerare" le cartelle e sanare il nero : Alla fine è stato trovato l'accordo sulla Pace fiscale e la sintesi tra le visioni discordanti di Lega e Cinque Stelle su uno dei punti del contratto di governo più cari al Carroccio."Dopo averlo dimostrato sull'immigrazione e la sicurezza, anche su temi economici continuiamo a mantenere le promesse con gradualità e coraggio", ha esultato Matteo Salvini, "Fornero, flat tax, equitalia: anche su questi temi siamo il cambiamento".Il provvedimento ...

PACE FISCALE : c'è l'accordo/ Ultime notizie - decreto Lega-M5s : nero sanabile fino a 100mila euro : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 20:49:00 GMT)