Pace fiscale | c' è accordo | ecco tutte le novità

Fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla Pace fiscale : Fisco: c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla pace fiscale

Vertice di governo - fonti : accordo sul nodo Pace fiscale : Roma. Vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giovanni Tria, per trovare l'intesa politica in vista del varo in Cdm del decreto fiscale e legge di Bilancio. Il Cdm era previsto per le 17,30 ma è stato rinviato per il protrarsi della ...

Fisco : c'è l'accordo tra Lega e M5s sulla Pace fiscale : Secondo alcune fonti si sarebbe trovato l'accordo sulla pace fiscale tra Lega e Movimento 5 stelle. L'accordo raggiunto tra M5s e Lega sulla pace fiscale, sottolineano sempre fonti leghiste, prevede la possibilità di "sanare il pregresso, con percentuali variabili, per i contribuenti che hanno presentato dichiarazione dei redditi".

Manovra - intesa su Pace fiscale. Ci sarà un secondo decreto «taglia scartoffie». Quota 100 da febbraio : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni...

La maggioranza trova la quadra : intesa su Pace fiscale e "quota 100" da febbraio :

Manovra - intesa su Pace fiscale. Pensioni quota 100 al via a febbraio : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle Pensioni d'oro un miliardo in tre anni...

Pace fiscale - fonti Lega : «C’è accordo» E a febbraio riforma pensioni e quota 100 : Indiscrezioni dal vertice che ha portato all’accordo prima del Consiglio dei ministri: in manovra ci saranno anche le pensioni d’oro. I tagli saranno usati a copertura della legge di Bilancio

Manovra - intesa su Pace fiscale. Quota 100 al via a febbraio : Il Consiglio dei ministri è stato convocato con all’ordine del giorno il decreto fiscale e il disegno di legge di bilancio 2019-2021. Si terrà dopo il vertice a Palazzo Chigi sul decreto fiscale alla presenza del premier Giuseppe Conte e dei vicepremier, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. A copertura della legge di bilancio arriverà dal taglio delle pensioni d'oro un miliardo in tre anni. ...

Vertice governo : accordo su Pace fiscale : 19.22 Dopo le tensioni, M5S e Lega hanno raggiunto l'accordo sulla pace fiscale. E' quanto si apprende da fonti della Lega al termine del Vertice a Palazzo Chigi che precede il CdM. Le percentuali, viene spiegato, saranno "variabili" e consentiranno di sanare il pregresso per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Quanto alle pensioni, a febbraio partirà 'quota 100'. Da fonti M5S si apprende inoltre che "un miliardo dalle pensioni ...

Decreto fisco - c’è l’intesa : Pace fiscale solo per chi è in regola con dichiarazioni dei redditi. Al via il cdm sulla manovra : Dopo una giornata di tensione tra gli alleati di governo e diverse fumate nere, Lega e M5s hanno trovato un’intesa sul Decreto fiscale. Con due ore di ritardo si riunirà ora il consiglio dei ministri che era convocato per le 17:30, con all’ordine del giorno il dl e la bozza della legge di Bilancio, che deve essere inviata a Bruxelles entro la mezzanotte. Il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono riunti ...

I nodi sulla Pace fiscale che dividono M5S e Lega : Va avanti il braccio di ferro tra Lega e Movimento 5 Stelle sul decreto fiscale - oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri - e in particolare sulla pace fiscale, l'obiettivo presente nel contratto di governo che dovrebbe "riconciliare" cittadini e fisco.La contesa riguarda soprattutto lo strumento da utilizzare con i pentastellati che temono di dare il via libera a quello che sarebbe di fatto additato come un condono. Secondo quanto si ...

Pace fiscale - Buffagni (M5s) : “Scudo per far emergere il nero? Per me non è una misura adeguata - ma decide il Cdm” : “Per me non è una misura adeguata ma io non sono in Consiglio dei ministri ed è il Cdm che decide”. Così il sottosegretario agli Affari Regionali, Stefano Buffagni, entrando a Palazzo Chigi, risponde a chi gli chiede se l’introduzione di un’aliquota al 15% sul nero sia una misura giusta. Nella sede del governo è in corso dalle 15.30 un prevertice con i vicepresidenti del Consiglio, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il primo ministro ...

Decreto Fiscale - M5s vs Lega “no Pace-condono per evasori”/ Ultime notizie Giorgetti “Dl senza pensioni d'oro” : Pace Fiscale, scontro M5s-Lega: Decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute a Palazzo Chigi: Matteo Salvini, "andremo fino in fondo"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 18:08:00 GMT)

Condono o ravvedimento : cosa divide Cinque Stelle e Lega sulla Pace fiscale : La bozza del decreto fisco è in lavorazione. Al centro del dibattito tra Di Maio e Salvini la pace fiscale, che la Lega vuole allargare e il M5S teme passi per un Condono generalizzato