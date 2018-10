Orrore nel soffitto delle pompe funebri | corpi di bambini nei sacchi della spazzatura

Orrore nel Po - doppio macabro ritrovamento : uno dei cadaveri è privo di testa e braccia : Il primo corpo è stato rinvenuto tra Porto Tolle e Taglio di Po: decapitato e senza le due braccia. L'avanzato stato di decomposizione non har reso possibile stabilirne neanche il sesso. Poco dopo, un nuovo ritrovamento: il cadavere di un anziano.Continua a leggere

Orrore a Scarperia - nuova ricostruzione : "Michele ucciso nel seggiolone" : Firenze, 2 ottobre 2018 - Non sul terrazzo, dove comunque Annalisa si era rifugiata assieme all'altra bambina, ma in cucina, mentre era seduto sul seggiolone. E' questa la dinamica che prende corpo ...

Rapina in villa - Orrore nel Chietino Picchiato medico - tagliato lobo dell’orecchio alla moglie : In quattro picchiano un uomo e sua moglie, illeso figlio disabile. Salvini: «Faremo di tutto per arrestare i colpevoli. Non si può aver paura a casa propria»

Rebibbia - detenuta lancia i due figli dalle scale : uno è morto. Orrore nella sezione nido : Orrore nel carcere capitolino di Rebibbia. Una detenuta ha tentato di uccidere i suoi due figli lanciandoli giù dalle scale: uno è morto, l'altro è ricoverato in condizioni...

Cile : anniversario golpe - migliaia nello stadio dell'Orrore : migliaia di persone hanno reso un emotivo omaggio ieri sera ai detenuti che 45 anni fa, dopo il golpe del generale Augusto Pinochet, furono rinchiusi nello stadio Nazionale di Santiago del Cile, ...

Napoli - Orrore al cimitero : le ossa di altri morti nelle cappelle private : La sorpresa e l'orrore arrivano dopo la tempesta. Più che un temporale d'estate, quello che cadde su Napoli il 3 agosto scorso fu una specie di ciclone. Quella 'bomba d'acqua' non risparmiò nemmeno la ...

Orrore a Teheran : bambino cerca cibo nella spazzatura - guardie gli tagliano le orecchie : Gli operatori del comune lo avrebbero punito dopo averlo trovato a recuperare nella spazzatura oggetti di vario genere, soprattutto di plastica, per poi rivenderli. Il ragazzino ha raccontato la terribile vicenda di cui è stato protagonista in un video divenuto virale su Facebook.Continua a leggere

22 Luglio - la strage di Utøya con gli occhi del cinema necessario di Paul Greengrass : “Nel 2011 le affermazioni di Breivik sortirono Orrore - oggi sono mainstream” : Il cinema necessario di Paul Greengrass. Talmente urgente da rivolgersi Netflix per la più estesa visibilità possibile. Detto fatto, il suo 22 July sarà visibile sul gigante web dal 10 ottobre. Per chi non sapesse o avesse dimenticato, il titolo è omonimo alla data della strage di Utøya, l’isola norvegese che vide nel 2011 il massacro di 69 ragazzi (e diverse decine di feriti) ad opera del terrorista neonazi Anders Breivik. Un dramma frequentato ...

“Prima l’hanno violentata - poi…”. L’Orrore nel bosco - lontana da tutti - a 14 anni : Una storia terribile, una testimonianza scioccante che ha sconvolto gli utenti di tutto il mondo, increduli di fronte a un orrore talmente grande da non poter essere nemmeno compreso. Una ragazzina accompagnata in un punto sperduto del bosco da un gruppo di uomini, inizialmente amichevoli e scherzosi. Che però, all’improvviso, iniziano a minacciarla: “O lasci che facciamo sesso con te o ti abbandoniamo qui, nel nulla, a ...