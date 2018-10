OnePlus 5 e OnePlus 5T ricevono le OxygenOS Open Beta 20 e 18 | niente Android 9 Pie e

Primissimi dettagli OnePlus 7 : soluzione estetica del tutto nuova (FOTO) : Siamo in presenza dei Primissimi dettagli relativi al OnePlus 7: potrebbe sembrarvi assurdo, anche se poi non così tanto, dato il render trapelato e che vede protagonista il prossimo OPPO R19, smartphone in programma per marzo 2019 ed ipotetico fratello gemello del flagship OnePlus dell'anno venturo. Il primo particolare che dovrebbe catturare l'attenzione degli utenti è nel notch, che per la prima volta potrebbe assumere una conformazione ad ...

OnePlus 6T : tutte le novità a due settimane dal lancio : Siamo ormai vicini alla presentazione di OnePlus 6T, uno dei top di gamma più attesi di questo 2018. L’azienda cinese sarà infatti, almeno per il momento, l’ultima a presentare il suo dispositivo più aggiornato. Di leggi di più...

OnePlus 6T : nuova OxygenOS UI - miglioramenti per la camera e gesti di navigazione : OnePlus 6T utilizzerà una nuova interfaccia basata sulla OxygenOS, ci saranno miglioramenti tangibili per la camera e saranno introdotte nuove gesture di navigazione.In un post scritto direttamente sul sito ufficiale del forum di OnePlus, sono state svelate alcune interessanti informazioni su alcune novità previste per il prossimo OnePlus 6T.La compagnia afferma di: “express the OnePlus design language in our UI, making this the most ...

OnePlus 6T : uscita - prezzo - caratteristiche : La Grande Mela incontra OnePlus 6T Nell’anno in cui ha raggiunto il suo successo più importante con il lancio dell’acclamato OnePlus 6, OnePlus invita il mondo a “Unlock The Speed”, l’evento di lancio globale del nuovo OnePlus 6T che si terrà a New York martedì 30 ottobre 2018 a partire dalle ore 11 EST (ore 16 italiane). Al centro di questo importante evento ci sarà la Community OnePlus, che continua a contribuire alle scelte dell’azienda. ...

L'app OnePlus Community è stata aggiornata e arriva così alla versione 2.2.1. Le novità le riporta il changelog

OnePlus 6T : nuova OxygenOS - camera migliorata e nuove gesture : OnePlus 6T sarà presentato tra qualche settimana, infatti la presentazione è fissata il 30 ottobre a New York, come abbiamo scoperto qualche tempo fa. Come è ormai già confermato da tempo, il nuovo top di leggi di più...

OnePlus prepara un modulo per lo sblocco dei bootloader : OnePlus è da sempre impegnata nel consentire ai propri utenti di utilizzare liberamente il potenziale di Android. A testimonianza di questo possiamo affermare che l’azienda cinese è uno dei pochi brand che permette lo sblocco leggi di più...

Sul forum di OnePlus è stata pubblicata una chiacchierata tra un membro dello staff e due degli uomini che hanno curato la OxygenOS di OnePlus 6T

A luglio vi riportavamo come OnePlus avesse avviato l'iter per registrare Warp Charge, ma alle orecchie dei curiosi era evidentemente sfuggita la Jet Charge

Colpo di scena OnePlus 6T a rate con operatore mobile? Dove sarà possibile per ora : L'aspetto più interessante del OnePlus 6T in arrivo il prossimo 30 ottobre potrebbe non avere né natura hardware né software, ma piuttosto riguardare la sfera commerciale. Un'assoluta novità per la nuova ammiraglia sarà senz'altro quella legata alla strategia di vendita del device a rate con gli operatori mobili. Ma esattamente Dove? Meglio frenare subito gli entusiasmi dei potenziali acquirenti del OnePlus 6T italiani. Per il momento sembra ...

Svendita iniziata su Gearbest con Honor 10 - Asus ZenFone 5 e OnePlus 6 a prezzi da capogiro : Torna il nostro appuntamento con le migliori offerte Gearbest, considerando il fatto che oggi 12 ottobre possiamo imbatterci in una serie di promozioni davvero allettanti per coloro che sono interessati all'acquisto di autentici top di gamma Android come Honor 10, Asus ZenFone 5, fino ad arrivare al vendutissimo OnePlus 6 e ad una serie di offerte relative al mondo Xiaomi. Alla luce del lancio di questa nuova campagna, dunque, proviamo ad ...

OnePlus 6T finisce ancora una volta su Geekbench, confermando la presenza di Snapdragon 845 e di Android 9 Pie e 8 GB di RAM.

Dispiacere OnePlus 6T : il lettore impronte non sarà quello che ci aspettavamo : Ci è molto dispiaciuto apprendere in queste ore che quello implementato al di sotto del display di OnePlus 6T potrebbe essere un sensore di impronte digitali ottico, e non ad ultrasuoni, come avevamo creduto fino a questo momento. Probabilmente per mantenere più basso il prezzo del prodotto finito (sappiamo che l'azienda cinese ha fatto della sua forza il rapporto qualità/prezzo, proponendo top di gamma a costi decisamente irrisori per i trend ...

OnePlus ha messo su una pagina in cui inserire una serie di informazioni per richiedere un codice necessario allo sblocco del bootloader