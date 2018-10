Omicidio Noventa | intercettazione choc di Freddy Sorgato sul corpo di Isabella

Padova : confermate in appello pene per Omicidio Isabella Noventa : Venezia, 9 ott. (AdnKronos) - Per l'assassinio di Isabella Noventa, avvenuto a Padova nel gennaio del 2016, la Corte d'appello di Venezia ha confermato oggi le condanne decise in primo grado: 30 anni ai fratelli Freddy e Debora Sorgato e 16 anni alla tabaccaia di Camponogara, Manuela Cracco accusata

Omicidio Isabella Noventa - condannati Freddy e Debora Sorgato e Manuela Cacco : Si è concluso quest’oggi, 9 ottobre 2018, il processo d’Appello per l’Omicidio di Isabella Noventa. Per il terzetto diabolico, colpevole dell’omicido premeditato dell’impiegata di 55 anni, abitante ad Albignasego alle porte di Padova, il cui corpo non è mai stato ritrovato, è arrivata la condanna. Confermata sentenza di primo grado. Trent’anni di carcere sono stati inflitti a Freddy Sorgato, il suo amante, probabilmente l’autore materiale ...

