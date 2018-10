Omicidio Khashoggi | Rubio | ' Trump reagisca o lo farà il Congresso'

Cosa pensa Trump del presunto Omicidio del giornalista Jamal Khashoggi : Che è «terribile e ripugnante» e che sta pensando a una «severa punizione» nei caso in cui il coinvolgimento dell’Arabia Saudita fosse confermato The post Cosa pensa Trump del presunto omicidio del giornalista Jamal Khashoggi appeared first on Il Post.

Omicidio Khashoggi - Trump promette una punizione severa se la responsabilità è dell'Arabia Saudita : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, promette "una punizione severa" se dietro la sparizione del giornalista dissidente Saudita, Jamal Khashoggi, c'è l'Arabia Saudita. Lo ha detto lui stesso in una intervista alla Cbs."C'è molto in gioco - ha continuato Trump - e forse in particolare perché quest'uomo era un reporter". "Sarete sorpresi di sentirmi dire questo", ha aggiunto il presidente Usa, noto per i suoi ...

La Turchia ha l’audio dell’Omicidio di Jamal Khashoggi - dice il giornale filogovernativo Sabah : Sarebbe stato registrato dall'Apple Watch che indossava il giornalista saudita al momento della sua sparizione The post La Turchia ha l’audio dell’omicidio di Jamal Khashoggi, dice il giornale filogovernativo Sabah appeared first on Il Post.

KHASHOGGI "TURCHIA HA VIDEO CHE PROVANO Omicidio"/ Ultime notizie - nervi tesi tra Ankara e monarchia saudita : Jamal KHASHOGGI, prove audio e VIDEO del suo omicidio. Ultime notizie, in Turchia sono sicuri: il giornalista è stato ucciso dai sauditi subito dopo l'ingresso nel consolato(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 18:10:00 GMT)

'La Turchia ha audio e video dell'Omicidio di Jamal Khashoggi - si sente la sua voce mentre è torturato' : Il principe ereditario Mohammad Bin Salman ha avviato un piano di modernizzazione, il Vision 2030, che punta a trovare investitori stranieri e a diversificare l'economia del Paese, cercando di ...

Sembra che ci siano prove audio e video dell’Omicidio di Jamal Khashoggi a Istanbul : Funzionari turchi con conoscenza delle indagini sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi hanno informato i loro corrispettivi statunitensi di avere prove audio e video dell’omicidio di Khashoggi nel consolato saudita di Istanbul. La notizia è stata confermata ai giornali sia dai The post Sembra che ci siano prove audio e video dell’omicidio di Jamal Khashoggi a Istanbul appeared first on Il Post.

L'Omicidio di Khashoggi. Le mosse dell'Arabia Saudita e i rischi di Erdogan : L'Occidente e chi se ne occupa potrebbe usare questo fatto di cronaca per capire che in Medioriente è in corso da tempo uno scontro fra frazioni, dove gli equilibri cambiano di continuo e dove l'...