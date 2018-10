Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di lunedì 15 ottobre e tutti i podi di

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nella staffetta mista Alice Rinaudo quarta e Giorgio Malan dodicesimo dopo il ranking round di scherma : Iniziata la staffetta mista ed oggi è stata la volta del ranking round di scherma per quanto concerne il Pentathlon moderno alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina Alice Rinaudo, in coppia con il lituano Aivaras Kazlas, è giunta quarta, mentre Giorgio Malan, in coppia con la transalpina Emma Riff, si è classificato dodicesimo, ma è leggermente staccato dalle posizioni di vertice. L’azzurrino infatti ha messo a segno 11 ...

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : 15 ottobre. Bronzo per Carmelo Alessandro Musci nel peso! Chiara Pellacani in finale dai 3 metri : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (lunedì 15 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: fari puntati su Giorgia Villa che vorrà continuare a regalarci emozioni speciali nella ginnastica artistica, Alessia Nobilio e Andrea Romano in lizza per l’oro nel golf e poi Chiara Pellacani che, reduce dall’oro continentale nei ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : azzurri lontani dalla zona medaglie - ottima seconda piazza per Della Valle nell’eliminator : Terza prova per quanto riguarda il combined di Ciclismo alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires. È andata in scena oggi la prova di Cross Country Eliminator (Mountain Bike) sia per gli uomini che per le donne: non ci sono grandi notizie per le squadre italiane. Molto bene Tommaso Della Valle al maschile: l’azzurro trova una strepitosa seconda piazza nella sua prova, ma non basta per rimontare in classifica vista la delusione di ieri ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : conclusa la fase a gironi dei due tornei. Delineate le finali : Giornata conclusiva per il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini cinque su cinque per l’Argentina, che per l’oro se la ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Federico Fabrizzi eliminato ai sedicesimi dall’ucraino Ovchynnikov : Si interrompe ai sedicesimi di finale il cammino di Federico Fabrizzi nel Tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). L’azzurro, che aveva terminato il ranking round in 27ma posizione, è stato eliminato al primo scontro diretto del tabellone principale, vedendo così concludere la sua avventura olimpica. Fabrizzi è stato sconfitto dall’ucraino Artem Ovchynnikov con il punteggio di 6-2. Avvio di match subito ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. E’ SEMIFINALE! Scampoli/Bertozzi demoliscono le cinesi e avvicinano il podio : È semifinale per Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che non si fermano più nel torneo olimpico di Buenos Aires. Le azzurre, dopo l’impresa di ieri contro le brasiliane Thamila e Aninha, oggi hanno letteralmente dominato la coppia cinese Zeno/Cao, che poteva vantare diverse esperienze nel World Tour ma si è dovuta inchinare alle italiane, che hanno giocato il migliore incontro del torneo. Nel primo set travolgente la prestazione delle azzurre che ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Chiara Pellacani vola in Finale dai 3 metri con il terzo punteggio! : Terza giornata di gare dei Tuffi ai Giochi Olimpici Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina) e la vasca sudamericana riserva ottimi riscontri all’Italia. Nelle eliminatorie della gara femminile del trampolino 3 metri ottima prova della nostra Chiara Pellacani. La 16enne di Roma, medaglia d’oro agli Europei assoluti di Glasgow nel sincro dai 3 metri con Elena Bertocchi, ha confermato le sue ottime attitudini realizzando il terzo ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Finocchietti e Musci a caccia delle medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare per l’Atletica leggera alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). L’Italia non è ancora riuscita a conquistare delle medaglie e ci vuole provare oggi dove si gioca le migliori carte con Davide Finocchietti impegnato nella gara 2 dei 5000 metri di marcia: il Campione d’Europa di categoria si presenta forte del sesto posto ottenuto nella prova di quattro giorni fa ...

Ginnastica - Olimpiadi Giovanili 2018 : Giorgia Villa per chiudere da dominatrice - tra trave e corpo libero per altre medaglie : Giorgia Villa vuole concludere in bellezza la propria carriera tra le under 16 e oggi va a caccia di nuove medaglie alle Olimpiadi Giovanili che si stanno disputando a Buenos Aires (Argentina). La Ginnastica artistica chiude il proprio programma a cinque cerchi con le ultime Finali di Specialità, l’azzurrina vuole rimpinguare ulteriormente il proprio bottino dopo aver trionfato nel concorso generale e al volteggio prima di strappare anche ...

Olimpiadi Giovanili 2018 oggi : calendario - programma - orari e tv. Tutti gli azzurri in gara : oggi lunedì 15 ottobre è in programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il programma dettagliato, gli orari e gli italiani di oggi lunedì 15 ottobre alle ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano alla caccia dell’oro di squadra nel terzo giro : Potrebbe andar bene, come potrebbe finire male. Intanto, però, Alessia Nobilio e Andrea Romano sono lì, nella lotta per le medaglie, e ci sono da protagonisti: primi dopo i fourball, non sono riusciti a mantenere il vantaggio nei foursome, ma ripartono da una comunque rispettabile seconda posizione, alle spalle della sola coppia thailandese per un solo colpo (complessivamente stiamo parlando di un -12 contro un -11). La questione relativa ...