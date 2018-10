Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | i risultati di domenica 14 ottobre e tutti i podi

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas battuto al primo turno dei pesi medi - domani ci riprova col ripescaggio : Comincia male l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato battuto al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre degli ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi tre titoli. Sorpresa nipponica nel doppio misto : Calato il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati gli ultimi tre titoli. Hanno un proprietario le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle quattro gare in programma. Nel singolare femminile vittoria della slovena Kaja Juvan, numero quattro del tabellone, che batte la transalpina Clara Burel, numero sette del ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giorgio Malan sesto - ancora oro all’Egitto : Va in archivio senza medaglie per l’Italia anche la seconda prova individuale del Pentathlon alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Giorgio Malan chiude sesto mentre l’oro va ancora all’Egitto, che oggi si impone con Ahmed Elgendy, che precede il russo Egor Gromadskii, argento, ed il transalpino Ugo Fleurot, medaglia di bronzo. Si impone dunque l’egiziano Ahmed Elgendy, che chiude con 1179 punti, amministrando un gran ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale : Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto ...

Olimpiadi Giovanili : Ficco d'oro. Urso : Inizia una FIPE 3.0 : ... storico di lavoro di questa federazione, con lo spirito di squadra che lo contraddistingue, faccia nuove considerazioni e le faccia non solo alla luce di cosa dicono oggi lo sport e la scienza dell'...

LIVE Olimpiadi Giovanili 2018 in DIRETTA : 14 ottobre. Sofia Tomasoni vince l’oro nel kiteboard!!! Azzurri in lotta per le medaglie nel golf e nel ciclismo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018 (domenica 14 ottobre), ottava giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). L’Italia va a caccia di altre medaglie: proveremo a puntare in alto nel ciclismo dove si disputa una strana combinata, cercheremo di stupire nell’atletica leggera con Benati e proveremo a essere outsider nelle altre gare di giornata. OASport vi propone la DIRETTA LIVE delle ...

Ciclismo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia sesta al femminile dopo la seconda giornata : seconda giornata per quanto riguarda le combinate di Ciclismo su strada alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018. Si sono disputate oggi le prove in linea sia al maschile che al femminile. Italia piazzata abbastanza bene come squadra al femminile: 95 punti grazie alla sesta posizione di Sofia Collinelli odierna che valgono lo stesso piazzamento in classifica generale. Non bene invece oggi Giada Specia. A trionfare nella gara in linea è ...

Tiro con l’arco - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : la francese Touraine-Helias e lo spagnolo Solera conquistano il titolo nel mixed team : La francese Kyla Touraine-Helias e lo spagnolo Jose Manuel Solera conquistano la medaglia d’oro nel mixed team del Tiro con l’arco alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires (Argentina). Questa coppia ha sconfitto in finale con il punteggio di 5-1 l’argentina Agustina Sofia Giannasio e il thailandese Aitthiwat Soithong. Un match che dopo il pareggio (36-36) nel primo set ha visto dominare il duo franco-spagnolo, che si è imposto per ...

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano al secondo posto dell’evento misto dopo i foursome - guida la Thailandia : Anche il secondo giro dell’evento misto alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 si è concluso. Per il Golf italiano le notizie sono di bontà contrastante: è vero che Alessia Nobilio e Andrea Romano si sono confermati ossi duri per tutti, ma è altrettanto vero che hanno perso la testa della classifica. I nostri, che ieri avevano tirato fuori un giro da 57 colpi (-13) sul par 70 dell’Hurlingham Club, hanno concluso la giornata ...

Olimpiadi Giovanili – Vela : ancora un oro per l’Italia : Sofia Tomasoni da urlo a Buenos Aires : ancora una medaglia d’oro per la Vela italiana a Buenos Aires: Sofia Tomasoni è la prima campionessa olimpica giovanile per la classe kiteboard TT:R. Il bottino totale dell’Italia della Vela conta due ori e un argento Sofia Tomasoni (CV Windsurfing Club Cagliari) è la prima Campionessa Olimpica Giovanile della classe Kiteboard Twin Tip Racing femminile. Sofia si aggiudica la medaglia d’oro agli Youth Oympic Games di ...

Basket 3×3 - Olimpiadi Giovanili 2018 : Italia ai quarti - battuto il Kazakistan - ma non il Belgio. Martedì sarà sfida con l’Ucraina : L’Italia chiude al secondo posto il girone D nel torneo maschile del Basket 3×3 alle Olimpiadi Giovanili 2018 di Buenos Aires, accedendo dunque ai quarti di finale. Gli azzurri, che schierano Riccardo Chinellato, Niccolò Filoni e Nicolò Ianuale, hanno battuto il Kazakistan per 21-12, con 10 punti realizzati da Filoni, ma nella partita decisiva per il primato hanno perso contro il Belgio al supplementare: il punteggio è stato di 16-18 ...

Olimpiadi Giovanili 2018 : tutti gli italiani in gara lunedì 15 ottobre. Programma - orari e tv : lunedì ottobre è in Programma l’ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018 che si disputeranno a Buenos Aires fino al 18 ottobre. I migliori talenti si daranno battaglia per la conquista delle ambite medaglie a cinque cerchi con la speranza che in futuro possono lottare anche per i titoli tra i grandi. Di seguito il calendario completo con tutto il Programma dettagliato, gli orari e gli italiani di lunedì 15 ottobre alle Olimpiadi ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018 : più forti del sorteggio. Scampoli/Bertozzi rimonta da urlo con le brasiliane! : Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi stavolta si sono prese gioco del sorteggio che le aveva messe di fronte ad una delle coppie più forti del ranking. La coppia italiana ha vinto la sfida degli ottavi di finale contro le brasiliane Tamila/Aninha e domani giocherà i quarti del torneo a Cinque Cerchi sulla sabbia di Buenos Aires. Una rimonta incredibile, quella delle azzurre che avevano ceduto senza opporre troppa resistenza il primo set e poi si ...