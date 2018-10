Olimpiadi Giovanili 2018 oggi | calendario | programma | orari e tv Tutti gli azzurri in

Golf - Olimpiadi Giovanili 2018 : Alessia Nobilio e Andrea Romano alla caccia dell’oro di squadra nel terzo giro : Potrebbe andar bene, come potrebbe finire male. Intanto, però, Alessia Nobilio e Andrea Romano sono lì, nella lotta per le medaglie, e ci sono da protagonisti: primi dopo i fourball, non sono riusciti a mantenere il vantaggio nei foursome, ma ripartono da una comunque rispettabile seconda posizione, alle spalle della sola coppia thailandese per un solo colpo (complessivamente stiamo parlando di un -12 contro un -11). La questione relativa ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Chiara Pellacani a caccia di una medaglia dai tre metri : L’Italia schiera l’asso nei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Nella prova odierna dei 3m femminili si presenterà sul trampolino, infatti, Chiara Pellacani. La giovane romana va a caccia di una medaglia per coronare un anno magico, che l’ha vista conquistare un’indimenticabile medaglia d’oro agli ultimi Europei nel sincro in coppia con Elena Bertocchi. Sarà una gara ...

Atletica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lorenzo Benati - quinto sui 400 metri - il migliore degli italiani : Sono stati assegnati i primi nove titoli dell’Atletica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina la classifica è stata stilata sommando due prove. Nessuna medaglia per l’Italia: il migliore dei nostri è Lorenzo Benati, quinto sui 400 metri piani. Ottavo posto per Enrico Saccomano e per Diletta Fortuna, entrambi nel lancio del disco. Andiamo a scoprire tutti i medagliati odierni. Nel salto con l’asta femminile oro ...

Ginnastica artistica - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Lay Giannini chiude ottavo la finale agli anelli : Assegnati due titoli nella giornata odierna per quanto riguarda la Ginnastica artistica alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: si sono disputate infatti le finali di specialità degli anelli e del volteggio maschili. Nella prima delle due era impegnato il nostro Lay Giannini, che però ha chiuso ottavo ed ultimo tra gli atleti che hanno disputato l’atto conclusivo. Nella finale agli anelli si è imposto il nipponico Takeru Kitazono con lo ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel trampolino da tre metri chiude settimo Antonio Volpe : Si è chiusa al settimo posto per Antonio Volpe la finale del trampolino da tre metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così confermato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al colombiano Daniel Restrepo Garcia, argento al britannico Anthony Harding, bronzo al russo Ruslan Ternovoi. Il colombiano, sesto in qualifica, ha migliorato di oltre 60 punti, chiudendo a quota 576.05, precedendo il ...

Hockey a 5 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : titoli all’Argentina tra le donne ed alla Malesia tra gli uomini : Si sono conclusi i tornei maschile e femminile di Hockey a 5 delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. In gara 12 Paesi in ciascun tabellone, ma in entrambi era assente l’Italia. Andiamo a scoprire tutti i risultati delle gare odierne, che assegnavano le medaglie sia tra gli uomini che tra le donne. Nel torneo maschile si è imposta la Malesia, che ha superato 4-2 l’India, mentre il bronzo è andato all’Argentina, che ha battuto ...

Rugby a 7 - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : prosegue la fase a gironi dei due tornei. I risultati della seconda giornata : prosegue il Rugby a 7 alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: a contendersi i due titoli sei squadre per ciascun torneo, inserite in un girone all’italiana, al termine del quale le prime due si affronteranno per l’oro, terza e quarta per il bronzo e quinta e sesta per non arrivare ultimi. L’Italia è assente in entrambi i tornei. Tra gli uomini sale a quattro successi l’Argentina, a tre la Francia, mentre il Giappone si ...

Medagliere Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : l’Italia consolida il quinto posto : Le Olimpiadi Giovanili 2018 si disputano a Buenos Aires (Argentina) dal 6 al 18 ottobre. La terza edizione della rassegna a cinque cerchi riservata agli juniores si preannuncia estremamente appassionante e avvincenti, i campioni del futuro sono pronti per darsi battaglia alla caccia delle medaglie. Di seguito il Medagliere delle Olimpiadi Giovanili 2018, tutti i podi e tutti i risultati. Medagliere Olimpiadi Giovanili ...

Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : i risultati di domenica 14 ottobre e tutti i podi di giornata. Le medaglie assegnate : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI OGGI DELLE Olimpiadi Giovanili (14 ottobre) CLICCA QUI PER IL medaglieRE DELLE Olimpiadi Ottava giornata delle Olimpiadi Giovanili 2018, in corso di svolgimento a Buenos Aires (Argentina). Di seguito tutti i podi e le medaglie assegnate oggi, sabato 13 ottobre. Vela, kiteboard femminile 1. Sara Tomasoni (ITA) 2. Nina Font (SPA) 2. Poema Newland (FRA) Vela, Kiteboarding maschile 1. Deury Corniel (DOM) 2. ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas battuto al primo turno dei pesi medi - domani ci riprova col ripescaggio : Comincia male l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato battuto al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre degli ...

Boxe - Olimpiadi Giovanili 2018 : Naichel Millas eliminato al primo turno dei pesi medi : Finisce subito l’avventura alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018 di Naichel Millas. Il pugile padovano è stato eliminato al primo turno tra i pesi medi, nei quali il sorteggio lo aveva messo di fronte al thailandese Weerapon Jongjoho. I cartellini dei giudici hanno evidenziato la natura non unanime della decisione: il giudice argentino Gonzalo Guzman è stato l’unico a darlo vincitore in tutte e tre le riprese, mentre tre ...

Tennis - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : assegnati gli ultimi tre titoli. Sorpresa nipponica nel doppio misto : Calato il sipario sul Tennis alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: assegnati gli ultimi tre titoli. Hanno un proprietario le medaglie d’oro per quanto riguarda il singolare femminile, il doppio maschile ed il doppio misto. Andiamo a scoprire i risultati odierni delle quattro gare in programma. Nel singolare femminile vittoria della slovena Kaja Juvan, numero quattro del tabellone, che batte la transalpina Clara Burel, numero sette del ...

Pentathlon - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : Giorgio Malan sesto - ancora oro all’Egitto : Va in archivio senza medaglie per l’Italia anche la seconda prova individuale del Pentathlon alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: Giorgio Malan chiude sesto mentre l’oro va ancora all’Egitto, che oggi si impone con Ahmed Elgendy, che precede il russo Egor Gromadskii, argento, ed il transalpino Ugo Fleurot, medaglia di bronzo. Si impone dunque l’egiziano Ahmed Elgendy, che chiude con 1179 punti, amministrando un gran ...

Beach volley - Olimpiadi Giovanili 2018. Ostacolo cinese per Scampoli/Bertozzi che vogliono la semifinale : Saranno dunque le cinesi Zang/Cao le rivali di Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nei quarti di finale del torneo olimpico giovanile di Buenos Aires. La coppia italiana, che oggi ha compiuto una vera e propria impresa eliminando le brasiliane Aninha/Thamela, giocherà domani alle 17 contro il binomio cinese che vanta anche qualche esperienza nel World Tour. Il miglior risultato della coppia cinese nel circuito mondiale è il quinto posto ottenuto ...