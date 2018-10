Oceano Pacifico | si è formata la tempesta tropicale Tara | potrebbe diventare il 12°

SOPRAVVIVE SU UNA ZATTERA ALLA DERIVA PER 49 GIORNI/ Ragazzo indonesiano salvato nell'Oceano Pacifico : Ragazzo indonesiano SOPRAVVIVE su una ZATTERA per 49 GIORNI: una mareggiata ha fatto prendere il largo a un giovane lavoratore su una piattaforma. salvato nell'Oceano Pacifico(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 23:33:00 GMT)

Indonesia - 49 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico : salvato un 19enne : Mangiava il pesce che riusciva a pescare, lo cucinava accendendo il fuoco con il legno della zattera in cui si trovava e beveva l’acqua del mare che filtrava con i vestiti. Così, Aldi Novel Adilang, 19enne Indonesiano è riuscito a sopravvivere per 49 giorni alla deriva nell’Oceano Pacifico. Il 14 luglio scorso, infatti, una tempesta ha spezzato le corde che tenevano ancorata al fondale la capanna galleggiante dei pescatori dove si ...

Golden Globe Race - salvato il velista alla deriva da 4 giorni nell’Oceano Pacifico : Dopo quattro giorni alla deriva nella sua barca Thuriya, ferito senza poter bere e mangiare, è stato salvato Abilash Tomy, il capitano di Marina indiano, 39 anni, che stava partecipando al Golden Globe Race. Una corsa contro il tempo a cui hanno partecipato diversi Paesi, ma alla fine è stato il peschereccio francese Osiris, partito dall’isola di Reunion a raggiungere il velista a 1900 miglia a sud ovest delle coste australiane di Perth dopo che ...

“Terremoto nel Pacifico - onde di tsunami attraverseranno l’Oceano e toccheranno tutta la costa sudamericana” : comunicazione e gestione dell’emergenza - il mese prossimo la simulazione “PacWave18” : L’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura (Unesco) ha reso noto che 11 Paesi latinoamericani che si affacciano sull’Oceano Pacifico parteciperanno il mese prossimo a “PacWave18“, una simulazione anti-tsunami per testare i loro sistemi di comunicazione e gestione delle emergenze. L’esercitazione è 8ª di questo tipo, dopo la prima realizzata nel 2006 e la più recente del ...

La resa dell’America. Le mani di Pechino sull’Oceano Pacifico : Pechino ha ormai preso il controllo del Mar Cinese Meridionale. Se si esclude l’ipotesi di una guerra diretta contro gli Usa, in tutti gli altri scenari i suoi militari avrebbero la meglio. Questo avvertimento lo aveva lanciato nel maggio scorso l’ammiraglio americano Philip Davidson, durante le audizioni tenute al Congresso prima di assumere la gu...

Oceano Pacifico - Hawaii nella morsa degli uragani : subito dopo Norman - Olivia minaccerà le isole più da vicino [MAPPE] : 1/12 Credit: WINDY ...

ULTIM’ORA – Violentissimo terremoto alle isole Fiji - magnitudo 8.1 : allarme tsunami in tutto l’Oceano Pacifico [LIVE] : 1/6 ...

Fortissimo terremoto alle Fiji nel mantello terrestre : trema l'Oceano Pacifico - come ad agosto : Nuova fortissima scossa di terremoto alle isole Fiji. Sisma a grandissima profondità, nel mantello, come ad agosto. trema nuovamente l'oceano Pacifico a distanza di tre settimane, in maniera...

Oceano Pacifico - 3 sistemi tropicali attivi : gli uragani Norman e Miriam e il super tifone Jebi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 Uragano Norman ...

Migranti deportati nell'Oceano Pacifico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...

Terremoto - violentissima scossa nella notte alle isole Fiji : onde di tsunami nell’Oceano Pacifico : Una violentissima scossa di Terremoto di magnitudo 8.2 ha colpito nella notte le isole Fiji, nell’oceano Pacifico, alle 02:19 (ora italiana). La scossa fortunatamente s’è verificata a 563,4km di profondità e in base alle prime informazioni non sembra aver provocato danni significativi in superficie, perché la profondità ha consentito alle onde sismiche di dissiparsi quasi completamente prima di arrivare al suolo. Il centro di allerta ...