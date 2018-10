Occhi puntati al cielo | l' asteroide della morte punta verso la Terra

Al matrimonio di Eugenie di York Occhi puntati su Kate Middleton e Meghan Markle : ecco come si sono vestite : Ed è arrivato anche il gran giorno della principessa Eugenie di York , che ha detto sì al fidanzato Jack Brooksbank venerdì 12 ottobre 2018 al castello di Windsor. Quello della nipote della regina Elisabetta è il secondo royal wedding dell’anno, anche se ovviamente non può competere con quello di Harry e Meghan , celebrato nello stesso luogo lo scorso 19 maggio. E prima di concentrarci su Kate Middleton e Meghan Markle , che come previsto hanno ...

Amaro 2018 per iPhone XS e XS Max? 2 cause per le vendita basse e Occhi puntati su iPhone XR : Molti analisti ne sono convinti: iPhone XS e XS Max non rappresentano, almeno fino a questo momento, il successo tanto sperato per Apple. Secondo un nuovo rapporto Digitimes che mette insieme i report della catena di approvvigionamento, entro la fine del 2018, i melafonini non riusciranno a raggiungere risultati eccellenti, di certo non quelli della passata generazione e questo per almeno due motivi che andremo a dettagliare. Sebbene si sia ...