Nuovo smartphone Asus in arrivo il 17 ottobre

Poptel P60 : un Nuovo smartphone resistente agli urti : Dalla Cina un device rugged in grado di sopportare senza problemi urti, cadute e l’immersione in acqua

Google presenta a New York il suo Nuovo smartphone Pixel 3 : Milano, askanews, - Google lancia i suoi nuovi smartphone Pixel 3. Come per i modelli precedenti, si punta soprattutto sulla qualità delle foto e sull'intelligenza artificiale con funzioni che ...

Google sfida Apple - lancia Nuovo smartphone Pixel 3 e tablet : Le foto possono essere archiviate nello spazio illimitato di Google foto, su cui ogni giorno nel mondo vengono caricati 1,2 miliardi di scatti. Gli smartphone di Big G, con sistema operativo Android ...

Pixel 3 e 3 XL - il Nuovo smartphone Google. Prezzo - caratteristiche - data d’uscita : nuovo anno, nuovo smartphone, stessa ricetta vincente. Google svela la sua rinnovata gamma Pixel, e l’immediata sensazione è quella di un deja vu. Assolutamente in positivo, perché il Pixel 2, soprattutto nella versione XL arrivata in Italia, era un telefono tra i migliori della sua annata, grazie all’interfaccia minimale, alla fluidità dell’esperienza d’uso e soprattutto alla fotocamera superlativa. Google non rivoluziona il Pixel 3 rispetto al ...

Pixel 3 XL, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone di Google. Immagine ANSA Pixel 3 XL, tutte le caratteristiche del nuovo smartphone di Google - Rumors, data uscita, specifiche e prezzo Google ...

Nokia 7.1 : il Nuovo smartphone di fascia media con tecnologia PureDisplay - in Italia dal 15 ottobre : HMD Global, la società responsabile del rilancio del brand Nokia sul mercato smartphone, con dispositivi basati su piattaforma Android, in questi giorni è tornata a rinnovare il già ampio catalogo di terminali, con un nuovo terminale. La presentazione ufficiale è avvenuta a Londra, nel corso di una conferenza dedicata. Ma al centro della presentazione non c’è stato un nuovo dispositivo top di gamma. HMD Global ha infatti scelto di tornare ...

LG V40 ThinQ : ufficiale il Nuovo smartphone top di gamma con 5 fotocamere : Indiscrezioni più o meno veritiere, dettagli e immagini trapelate sul web ne hanno accompagnato il lancio sul mercato, ma finalmente è arrivato il momento della presentazione ufficiale che in tanti aspettavano. Nel corso di un evento organizzato a New York, LG Electronics ha aperto il sipario sul nuovo smartphone top di gamma che andrà a competere direttamente con i principali modelli di fascia alta della concorrenza. LG V40 ThinQ, questo il ...

G-SHOCK lancia il Nuovo orologio GBD-800 collegabile allo smartphone : G-SHOCK lancia gli orologi GBD-800, con display digitale, possibilità di collegamento allo smartphone tramite Bluetooth e varie funzionalità. Ecco caratteristiche e prezzi. L'articolo G-SHOCK lancia il nuovo orologio GBD-800 collegabile allo smartphone proviene da TuttoAndroid.

Come svecchiare smartphone Huawei e Honor con i fiammanti sfondi del Nuovo Huawei Mate 20 (link download) : Chi possiede uno smartphone Huawei e Honor magari non di recente acquisto potrebbe desiderare cambiarne profondamente il suo aspetto. Una nuova possibilità in tal senso giunge dall'imminente Huawei Mate 20 che verrà presentato il prossimo 16 ottobre ma i cui sfondi statici e animati sono già disponibili al download. Parliamo di temi nuovi di zecca che sarà possibile riportare su qualsiasi smartphone Huawei o Honor che abbia a bordo ...

'Premiati con Tempo': il nuovo concorso che permette di vincere uno smartphone Huawei P20 o gift card Valassis

Smartphone - il Nuovo Motorola One debutta in anticipo in Italia : Qualche settimana fa all’Ifa di Berlino il promettente Smartphone Motorola One aveva fatto il suo debutto sulla scena internazionale, lasciando però deluso il pubblico Italiano che non avrebbe potuto metterci le mani sopra da subito. Ora però, proprio in virtù dell’accoglienza riservata al gadget dal pubblico nostrano, sembra che l’uscita del gadget sia stata anticipata. Lo comunica la stessa Motorola, che spostato la data di ...

NUU Mobile - un Nuovo smartphone - G3 che prova a farsi spazio : L’Italia non è particolarmente famosa nel produrre Smartphone. Qualche anno fa, ai tempi dei Cellulari – tacs, Gsm, avevamo anche qualche Brand che aveva tentato di combattere lo strapotere Asiatico. Oggi, al tempo degli Smartphone questo potere viene utilizzato più che per contrastare, per distribuire, personalizzare, e riuscire a recuperare fette di mercato con nuovi prodotti che riescano a porsi, con una nuova veste, in maniera ...

Il Nuovo smartphone di Nokia avrà ben 5 camere al posteriore : Nel corso di questi anni le fotocamere negli smartphone hanno sempre più acquistato importanza e sono cresciute di numero. La prima ad integrare una doppia camera fu HTC, ormai è praticamente lo standard per tutti i nuovi device. Nokia però vuole esagerare, infatti il suo prossimo smartphone potrebbe avere ben 5 camere. L’immagine che circola in rete, scoperta da IT Home, mostra proprio il retro di quello che dovrebbe essere il nuovo ...

Ecco il Nuovo listino smartphone di TIM per i clienti da oltre un anno : Lunedì entrerà in vigore il nuovo listino smartphone di TIM per i clienti da oltre un anno, che così potranno acquistare alcuni telefoni a prezzi scontati L'articolo Ecco il nuovo listino smartphone di TIM per i clienti da oltre un anno proviene da TuttoAndroid.