Notte di maltempo a Ragusa | 30 interventi della Protezione Civile

Allerta Meteo - maltempo estremo nella Notte : Calabria e Sicilia sott’acqua - temporali furiosi sullo Jonio - scuole chiuse in molti comuni [LIVE] : Allerta Meteo – E’ una notte di maltempo molto violento all’estremo Sud Italia, soprattutto in Calabria e Sicilia che sono letteralmente sott’acqua in modo particolare nelle zone joniche. Violenti temporali stanno colpendo la Sicilia Sud/Orientale dove in provincia di Ragusa, tra Modica e Scicli, si stanno verificando vere e proprie bombe d’acqua. Piove in modo torrenziale da ore nell’area etnea, da Catania ...

Maltempo - piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte : tornado a Laigueglia nella Notte - Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE] : Il Maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e ...

Maltempo - Notte da incubo in Sardegna. Donna dispersa : Prosegue la forte ondata di Maltempo che ha colpito la Sardegna, con le precipitazioni che sono riprese in modo intenso. Una Donna di 45 anni è dispersa dalle 3 del mattino nelle campagne di Assemini, a circa 10 chilometri da Cagliari. Era in auto, con il marito e tre figlie, quando è rimasta bloccata dall"acqua che ha invaso la strada nella località Cortexandra, tra le statali 130 e 131. I cinque hanno abbandonato il mezzo nel tentativo ...

Maltempo in Calabria : altre alluvioni nella Notte - gente sui tetti - frane e esondazioni. Migliora il tempo : Nuovi nubifragi alluvionali nella notte in Calabria. Superati i 500 mm di pioggia. gente sui tetti nel crotonese. Una nuova ondata di temporali molto forti ha colpito la Calabria ionica nel corso...

Maltempo Calabria - gente sui tetti : Notte di paura tra Catanzaro - Crotone e Vibo : Ancora una notte di paura e Maltempo in Calabria, in particolare nelle province di Catanzaro, Crotone e Vibo. Dopo diverse ore di piogge torrenziali e fulmini, si registrano danni e disagi, in particolare nei Comuni di Davoli, Botricello, Sellia Marina e Cropani, investiti da acqua, detriti e fango, mentre sulla fascia tirrenica criticità si segnalano a Lamezia Terme, Pianopoli, Feroleto e San Pietro Lametino. Davoli alcuni abitanti sono saliti ...

Pioggia e disagi - una Notte di maltempo a Olbia e in Gallura. Preoccupazione per i fiumi : Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco. notte di paura e allarme a Olbia per il temporale che si è abbattuto nella nottata sulla città. Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco ...

Maltempo - Notte da incubo in Calabria. La protezione civile : “rischio vittime - non uscite di casa e se abitate vicino a fiumi salite ai piani alti” : E’ una notte di Maltempo estremo in Calabria: in serata i temporali si sono intensificati su tutta la Regione. L’accumulo giornaliero di Giovedì 4 Ottobre ha superato i 300mm sulle Serre, al confine tra le province di Catanzaro e Vibo Valentia, dove si registrano dati pluviometrici impressionanti, ovunque superiori ai 200mm e con picchi di 300mm giornalieri nella zona compresa tra Cenadi, Filadelfia, San Nicola da Crissa, Monterosso ...

Maltempo in Sicilia - Notte da lupi a Palermo : pioggia torrenziale e freddo - ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse” : E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona di Bobhouse dove sono caduti 74mm di pioggia. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a ...

Il Chelsea di Sarri è stato costretto a restare una Notte in più a Salonicco causa maltempo : Incubo Europa League per Sarri Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i Blues di Maurizio Sarri sono stati costretti a restare una notte in più a Salonicco a causa del maltempo. Il Chelsea è rientrato solo ieri pomeriggio in Inghilterra e domani ci sarà la sfida ...