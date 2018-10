Non solo Pixel Buds | la traduzione simultanea di Google arriva su altre cuffie

‘I bastardi di Pizzofalcone’ sono tornati. Perché Napoli Non è solo Gomorra : di Linda Maisto e Francesco Pastore Ritornano I bastardi di Pizzofalcone. È una bella notizia per Napoli e per il Mezzogiorno. Sì, Perché se Napoli è già innamorata dei bastardi, anche i bastardi non possono fare a meno di Napoli. Anche Alessandro Gassmann è innamorato di Napoli. Del resto, cosa sarebbero i bastardi senza Pizzofalcone e senza la bellezza struggente di Napoli? A giudicare dal primo episodio, le storie sono simili a quelle della ...

Clamoroso! Khabib Nurmagomedov sfida Mayweather : “nella giungla c’é un solo re… e tu Non hai messo ko nemmeno McGregor” : Nurmagomedov adesso punzecchia Mayweather: il campione russo lancia la sfida al pugile statunitense. Assisteremo presto ad un appassionante match tra i due? E’ passata poco più di una settimana dalla sfida tra Khabib Nurmagomedov e Conor McGregor per il titolo di campione dei pesi leggeri UFC. L’incontro è stato vinto dal russo che ha chiuso la sfida al quarto round per sottomissione, ma a fare scalpore è stata la rissa che si ...

Verdi - successo Non solo in Baviera : in Europa torna l'onda ecologista : Come negli anni 90, il voto ecologista torna ad essere attraente in alcuni paesi del Nord Europa, in un momento di crisi dei partiti popolari e di ascesa dei movimenti più radicali.

Tutte pazze per Leo Gassmann - il fascinoso figlio di Alessandro conquista X Factor - e Non solo - : Il Dna non mente. Sicuramente non nel caso di Leo, il figlio 19enne di Alessandro Gassmann e dell'attrice Sabrina Knaflitz, che entrato a far parte del cast di X Factor ha conquistato i 4 giudici e ...

Foggia - Francesco il bimbo disabile senza mensa : “Solo Non mangia e nessuno lo imbocca”. Il rimpallo tra Comune e Asl : Da oggi, lunedì, l’Istituto comprensivo Santa Chiara Pascoli e Altamura, a Foggia, inizierà il servizio mensa. Per tutti gli studenti, tranne che per Francesco, un bambino di 11 anni che frequenta la quinta elementare. Per lui il pasto arriverà, ma la malattia dalla quale è affetto (una paralisi cerebrale infantile) non gli permette di alimentarsi in maniera autonoma. E non ci sarà nessuno a imboccarlo. La denuncia è stata della ...

Mick Schumacher Non più solo il figlio di…Il tedesco pronto a scrivere la sua storia : “E’ difficile descrivere a parole quello che sto provando. Sono davvero grato per quello che sto vivendo in questo momento, per vivere questo sogno. Faccio ciò che amo, quindi è riuscire a farlo bene è la miglior sensazione che uno possa avere”. Con queste parole Mick Schumacher ha accolto il suo titolo continentale nella F3. Il teutonico ha riscritto la storia della categoria, facendo meglio proprio di suo padre Michael, ...

Ilaria Cucchi : 'Sotto accusa Non ci sono i carabinieri ma solo alcune persone' : Ilaria Cucchi chiarisce che sotto accusa, nel processo sulla morte di suo fratello Stefano dopo le rivelazioni di Francesco Tedesco sul pestaggio , non c'è l'Arma dei carabinieri, ma solo alcuni ...

Napoli - Non solo Piatek : il nuovo attaccante può arrivare dall'estero : Non solo Piatek nel mirino del Napoli . Come scrive il Corriere dello Sport , i partenopei seguono con attenzione anche Kasper Dolberg , centravanti danese dell' Ajax . 21 anni, autore di 2 gol in 3 gare di Eredivisie, è monitorato dagli scout azzurri e fino a due anni ...

PENSIONI D'ORO - M5S “SOLO QUELLE DA 4500 EURO”/ Ultime notizie - tagli per decreto ma i conti Non tornano : PENSIONI d’oro: il governo le taglia per decreto. Il ministro del lavoro, Luigi Di Maio “Ci prendiamo più di un miliardo di EURO”. Il taglio sarà pressoché immediato(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:09:00 GMT)

Roma - botticelle solo nei parchi o vetturini convertiti in tassisti : “Il problema Non sono i cavalli - ma le auto in centro” : Manca solo l’ok dell’Aula, che secondo la maggioranza potrebbe arrivare in un mese, e poi il nuovo regolamento per le tradizionali botticelle Romane sarà realtà. Una novità che però, secondo i diretti interessati, equivale alla cancellazione di una tradizione secolare. “Fanno prima a cancellare direttamente il servizio”, tuona Angelo Sed, presidente dei vetturini Romani. Il nuovo regolamento, che ha ricevuto l’ok delle commissioni Ambiente e ...

Il Portogallo Non ci vanno più solo i pensionati italiani : In Francia, Germania, Spagna e Regno Unito si sono già organizzati, così come in Brasile, Australia, Stati Uniti e Sudafrica. In Portogallo ancora no, ma presto qualcosa cambierà: anche sulle sponde dell’Atlantico nascerà presto un’associazione di ricercatori italiani. Lo anticipa ad Agi Davide Accardi, il direttore del dipartimento di microscopia ottica della Fondazione Champalimaud di Lisbona. ...

Maldini lancia il Gattuso tecnico «È cresciuto - Non è solo grinta» : Il direttore sviluppo strategico area sport del Milan, però, ha parlato anche dell'attualità, con la missione di riportare il club tra i top del mondo, insieme all'amico Leonardo: 'Lavoriamo fianco a ...

