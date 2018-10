Non Dirlo Al Mio Capo 2 | Massimo conosce il segreto di Nina e Diego

Non Dirlo Al Mio Capo - puntata del 18/10 : i dubbi di Diego : L'ultima puntata di 'Non Dirlo Al Mio Capo 2' sara' caratterizzata da molti colpi di scena [VIDEO] a partire dalla morte della moglie di Vinci. Diego, invece, deve fare i conti con il passato in quanto è stato scoperto che l'avvocato spagnolo ha avuto una relazione con Nina. Il quinto appuntamento ha visto Lisa pronta a dare le quote dello studio ad Enrico dopo aver ricevuto la richiesta per ordine di Nina. Enrico Lino Guanciale e Lisa non sono ...

Anticipazioni Non Dirlo al mio capo 2 ultima puntata : è ancora amore tra Lisa e Enrico : Grande attesa da parte del pubblico di Non dirlo al mio capo 2 per la messa in onda della sesta e ultima puntata di questa seconda stagione che sta andando in onda ogni giovedì sera in prime time su Raiuno. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che il prossimo giovedì 18 ottobre verra' trasmessa la sesta e ultima puntata di questa seconda edizione che ha appassionato i telespettatori e conquistato ascolti record. Un'ultima puntata dove assisteremo ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso - sennò è l'asilo Mariuccia.." : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non è ...

Mara Venier e la Domenica In 'col cuore' : "Non è che può dirlo solo la d'Urso" : La Domenica In di Mara Venier è al centro della sezione 'intrattenimento' della prima puntata di Tv Talk 2018-19 e la protagonista non si ritrae di fronte a commenti e domande. Tema caldo la 'rivalità' tra Mara e la competitor diretta, rivalità che ha propaggini - dal mio punto di vista anche piuttosto spiacevoli - sui social con l'immancabile commento sui dati di ascolto.prosegui la letturaMara Venier e la Domenica In 'col cuore': "Non ...

Non Dirlo Al Mio Capo 2 - appuntamento del 18 ottobre : Nina viene trovata in fin di vita : La sesta e ultima puntata di 'Non Dirlo Al Mio Capo 2' sara' caratterizzata da molti colpi di scena [VIDEO]e verranno a galla verita' scomode. Le anticipazioni dell'appuntamento che andra' in onda su Rai Uno lunedì 18 ottobre pongono la concentrazione intorno al personaggio di Enrico. Il primo episodio, 'Fantasmi E Miraggi' vede Massimo ritrovare la cartella di una causa ta da Enrico riguardante la difesa dell'assassino dei suoi genitori. L'uomo ...

Non Dirlo Al Mio Capo 2 - appuntamento del 18 ottobre : Nina viene trovata in fin di vita : La sesta e ultima puntata di 'Non Dirlo Al Mio Capo 2' sarà caratterizzata da molti colpi di scena e verranno a galla verità scomode. Le anticipazioni dell'appuntamento che andrà in onda su Rai Uno lunedì 18 ottobre pongono la concentrazione intorno al personaggio di Enrico. Il primo episodio, 'Fantasmi E Miraggi' vede Massimo ritrovare la cartella di una causa seguita da Enrico riguardante la difesa dell'assassino dei suoi genitori. L'uomo ...

Anticipazioni Non Dirlo al mio capo 2 sesta puntata : Lisa e Enrico di nuovo vicini : Prosegue l'appuntamento in prime time su Raiuno con la fiction Non dirlo al mio capo 2 con protagonisti Vanessa Incontrada, Lino Guanciale e Chiara Francini. La seconda serie si sta avviando verso le battute finali e possiamo svelarvi che il prossimo giovedì 18 ottobre andra' in onda la sesta e ultima puntata a partire dalle 21.30 circa sulla rete ammiraglia della tv di Stato. Tanti i colpi di scena che vedremo negli ultimi episodio dal titolo ...

Ascolti tv - vince Non Dirlo al mio capo 2 con oltre 5 milioni di telespettatori : Non si ferma il successo di Non dirlo al mio capo 2, la fiction di Rai1 con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale: il quinto appuntamento ha dominato la prima serata dell’11 ottobre con 5 milioni 22mila telespettatori e uno share del 22.6%, battendo il match di Nations League Polonia-Portogallo, su Canale 5, che ha raccolto 1 milione 850mila spettatori con il 7.5%. Ascolti tv prime time Bene, su Rai2, la puntata della nuova edizione di ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - flop Nations League (7.5%). Record Uomini e Donne con Temptation (25.9%) : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Ascolti TV | Giovedì 11 ottobre 2018. Non Dirlo al mio Capo 22.6% - la Uefa Nations League 7.5% : Non Dirlo al Mio Capo 2 - Lino Guanciale Per un ritardo di consegna i dati d’ascolto di ieri sono stati rilasciati dopo le ore 16.30. Su Rai1 Non Dirlo al mio Capo 2 ha conquistato 5.022.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Canale 5 l’incontro di Uefa Nations League Polonia-Portogallo ha raccolto davanti al video 1.850.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Rai2 Pechino Express 2018 ha interessato 1.721.000 spettatori pari ...

Non Dirlo AL MIO CAPO 2/ Anticipazioni ultima puntata - 18 ottobre : chi è l'assassino di Nina? : Non DIRLO al mio CAPO 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata, 18 ottobre: scoperta shock per Massimo. Grossi guai, invece, per Enrico. Lisa sarà dalla sua parte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 15:49:00 GMT)

Non Dirlo al mio capo - ultima puntata : la morte di Nina - Cassandra rischia il carcere : Non dirlo al mio capo 2 giunge all'ultima puntata giovedì 18 ottobre su Rai 1. Le anticipazioni della fiction Tv svelano che Enrico verra' accusato della morte di Nina. Lisa, mettendo da parte il rancore, decidera' di credere all'uomo che davvero ama e prendera' le sue difese, ora che ha superato anche l'esame da avvocato. Intanto Cassandra verra' coinvolta in una spinosa faccenda, rischiando di finire in carcere per spaccio di stupefacenti. ...

Ascolti tv ieri - Non Dirlo al mio capo 2 vs Pechino Express vs Big Show | Dati Auditel 11 ottobre 2018 : Secondo gli Ascolti tv di ieri, 11 ottobre 2018, chi ha vinto la prima serata? A trionfare è stata l’ammiraglia Rai con la nuova puntata di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction con Lino Guanciale e Vanessa Incontrada, o la partita di Uefa Nations League su Canale 5, ovvero l’ammiraglia avversaria? Ad andare in onda vi erano anche altri programmi molto apprezzati dal pubblico come: Pechino Express 2018, Big Show e Piazzapulita. ...

Non Dirlo al mio capo 2/ Anticipazioni sesta e ultima puntata - 18 ottobre : Lisa crede nell'innocenza di Enrico : Non dirlo al mio capo 2, Anticipazioni sesta ed ultima puntata, 18 ottobre: scoperta shock per Massimo. Grossi guai, invece, per Enrico. Lisa sarà dalla sua parte(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 08:37:00 GMT)