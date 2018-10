Nocera Inferiore | rubò durante una terapia | patteggia la pena un tecnico radiologo

Nocera Inferiore - testicolo asportato per diagnosi tardiva : medico a processo : Approfondimenti Stalking, perseguita noto chirurgo plastico: nei guai una donna 5 ottobre 2018 Gli asportano un testicolo a causa di un ritardo nell'individuazione della diagnosi corretta: ora un ...

Nocera Inferiore - operaio cade da un capannone e muore : Approfondimenti Nocera Inferiore, muore cadendo da un capannone: due persone indagate per omicidio 4 settembre 2017 Dramma, oggi pomeriggio, in via Prisco Palumbo , zona Piedimonte a Nocera Inferiore ,...