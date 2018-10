Nintendo annuncia un nuovo bundle Switch con Diablo 3 | Eternal Collection

Bowsette conquista la rete : Nintendo ne annuncia l’arrivo : In questi giorni avrete sicuramente notato sui Social Network il nuovo tormentone, ci stiamo riferendo a Bowsette, ma di chi si tratta e come nasce l’idea? Scopriamolo insieme. La nascita di Bowsette Settimane fa Nintendo svelo la possibilità per Toadette, di trasformarsi in Peachette, grazie ad una corona magica presenza in New Super Mario Bros U Deluxe, conferendo a Toadette il medesimo aspetto di Peach ma con alcuni ...

Playstation Classic annunciata a sorpresa - Sony sulle orme di Nintendo : Sono trascorsi quasi venticinque anni da quanto la prima storica Playstation fece il suo esordio nel mondo dei videogiochi, e nessuno avrebbe mai potuto immaginare che quello sarebbe stato l'inizio di un vero e proprio idillio pluriennale tra il colosso nipponico e milioni e milioni di utenti in tutto il mondo. Il piccolo gioiellino grigio fu infatti la prima console domestica a raggiungere il considerevole traguardo delle cento milioni di unità ...

Annunciato un nuovo bundle Nintendo Switch contenente alcuni oggetti speciali di Fortnite : I fan del gioco di successo Fortnite che desiderano giocare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo stanno per ricevere una sorpresa. Il 5 ottobre arriverà nei negozi un nuovo bundle Nintendo Switch contenente oggetti speciali del gioco. Il set include una console Nintendo Switch, 1.000 V-Buck (la valuta ufficiale di Fortnite) e il Pacchetto Doppia Elica - che consiste in un Costume esclusivo, un Dorso Decorativo, un Deltaplano e un Piccone. I ...

Nintendo DIRECT - TUTTE LE NOVITÀ/ Annunciati i nuovi capitoli di Animal Crossing e Final Fantasy : TUTTE le NOVITÀ dello scorso NINTENDO DIRECT, tenutosi oggi senza essere annunciato. Nonostante lo scarso preavviso, la preview ha suscitato un gran clamore.(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 17:23:00 GMT)

Super Smash Bros. Ultimate : Nintendo annuncia un fantastico bundle con Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è uno dei videogiochi per Nintendo Switch più attesi dell'anno, e immaginiamo che alcuni stiano aspettando proprio la release del gioco per acquistare la console ammiraglia Nintendo.Forse pensando a questo gruppo di utenti, Nintendo ha annunciato un fantastico bundle che include Super Smash Bros. Ultimate e una bellissima Nintendo Switch, completamente personalizzata in tema Super Smash Bros. Ultimate. Come possiamo ...

Nintendo annuncia i nuovi controller wireless NES per Switch : Il Nintendo Direct è stato un evento che ha regalato molte gradite notizie, come quelle riguardo gli annunci di Luigi's Mansion e Animal Crossing per Switch.Tuttavia, c'è stato spazio anche per altre interessanti novità. Come segnala The Verge, Nintendo ha annunciato i nuovi controller wireless NES per Switch.Stando al comunicato stampa ufficiale, "giocare ai titoli Nintendo Entertainment System - Nintendo Switch Online restituirà sensazioni ...

Annunciato Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch : Nel corso del Nintendo Direct ci sono stati annunci importanti e graditi, come ad esempio quello relativo ad Animal Crossing che vedrà la luce su Switch il prossimo anno.Ma durante l'evento, come riporta Eurogamer.net, è arrivato anche l'annuncio di Luigi's Mansion 3 per l'ibrida di Nintendo. Il gioco è previsto in arrivo nel 2019 e qui sotto possiamo vedere il trailer di annuncio pubblicato in occasione del Direct:Che ne pensate di Luigi's ...

Diablo 3 Eternal Collection : annunciata la data di lancio per Nintendo Switch : Per la gioia di tutti gli appassionati di Diablo, è stata finalmente annunciata la data di lancio di Diablo 3 Eternal Collection, l'attesa edizione del gioco per Nintendo Switch.Sono aperti i preordini digitali per l'edizione definitiva dell'iconico GDR d'azione, il quale include l'espansione Reaper of Souls, il pacchetto Ascesa del Negromante e altro ancora.Come possiamo vedere di seguito, riportiamo il comunicato ufficiale Blizzard per tutti i ...

Nintendo annuncia due nuovi hardware bundle dedicati a Pokémon : Let's Go - Pikachu! e Let's Go - Eevee! : Chiunque stia pianificando di mettere le mani su Pokémon: Let's Go, Pikachu! e Let's Go, Eevee! per Nintendo Switch potrà scegliere tra due nuovi hardware bundle speciali, che si affiancheranno a queste nuove avventure Pokémon il prossimo 16 novembre.I pacchetti includono:Sono stati anche rivelati nuovi dettagli sui giochi. Durante l'avventura, i giocatori potranno usare i loro Pokémon partner (Pikachu o Eevee) per superare gli ostacoli usando ...

Annunciato LEGO Harry Potter Collection per Nintendo Switch e Xbox One : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno Annunciato LEGO Harry Potter: Collection, che porta per la prima volta LEGO Harry Potter: Years 1-4 e LEGO Harry Potter: Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto.In uscita il 2 novembre 2018, LEGO Harry Potter: Collection riunisce il caratteristico umorismo dei giochi LEGO e il vasto ...

Warner Bros annuncia LEGO HARRY POTTER : COLLECTION per Xbox One e Nintendo Switch : Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games e The LEGO Group oggi hanno annunciato LEGO HARRY POTTER :COLLECTION, che porta per la prima volta LEGO HARRY POTTER : Years 1-4 e LEGO HARRY POTTER : Years 5-7 su Nintendo Switch e Xbox One, con entrambi i vendutissimi videogiochi rimasterizzati e riuniti in un unico pacchetto. LEGO HARRY POTTER: COLLECTION arriva anche su Xbox One e Switch In ...

Nintendo : annunciato il nuovo Super Smash Bros. Ultimate Edition Pro Controller per Nintendo Switch : Super Smash Bros. Ultimate è un gioco molto atteso dagli appassionati della celebre serie Nintendo, per cui sembra quasi normale l'annuncio di un nuovo Controller, il quale sarà disponibile anche in edizione limitata, riporta Nintendoeverything.Come possiamo vedere dalle prime immagini, il design del Controller dedicato a Super Smash Bros. Ultimate è molto pulito e minimalista, ed il logo del gioco risalta per contrasto sulla scocca del Pro ...

Dotemu annuncia Windjammers 2 per Nintendo Switch e PC : Dotemu ha annunciato che il leggendario gioco di lancio del disco, Windjammers, sta per ricevere un sequel. Windjammers 2 combinerà tutto ciò che i fan amano del titolo classico con animazioni 2D interamente disegnate a mano per creare la migliore esperienza di windjamming. Inoltre, la versione Dotemu sviluppata da Blitworks dell'originale gioco NEO GEO arriverà su Nintendo Switch il 23 ottobre per 14,99 €.Windjammers 2 si presenta più ...

Annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch : From Software e Bandai Namco hanno annunciato che la versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered uscirà in Giappone il 18 ottobre e in occidente il giorno successivo, il 19 ottobre.Inoltre, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il gioco verrà rilasciato contemporaneamente insieme allo speciale amiibo basato su Solaire di Astora.Prima della pubblicazione verrà condotto un test di rete, ma non sono state ancora comunicate ...