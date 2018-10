Niente mensa per mio figlio | affetto da paralisi cerebrale | la denuncia di

huffingtonpost

Per i bimbi poveri di altra razza, niente mensa. Nella scuola di Lodi è in atto una vera e propria segregazione razziale. Lodi, niente mensa per i figli di oltre 300 famiglie extracomunitarie: polemica contro la sindaca leghista. In Italia stanno realizzando una nuova apartheid. Per 200 bimbi poveri di altra razza, niente mensa.

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Francesco Di Bari ha 11 anni, èdae dal 15 ottobre non potrà mangiare insieme ai suoi compagni in. Are il fatto, accaduto in una scuola elementare di Foggia, è la mamma Loredana De Cata su Facebook. La donna spiega che ilha bisogno di assistenza durante i pasti, ma che nell'istituto che frequenta, il Santa Chiara-Pascoli-Altamura, non c'è personale."Lunedi 15 ottobre riprenderà il servizionelle scuole di Foggia, ma per Francesco non ci sarà- scrive la mamma - Anzi il pasto per lui arriverà, ma non ci sarà nessuno che lo aiuterà a mangiare. Francesco non può mangiar da solo, ha unainfantile, quindi ci vuole una persona che lo imbocchi. Lo scorso anno dopo varie lotte è arrivata un OSS (operatore socio sanitario). Stamattina la ...