Niente libertà per l' orca Lolita | rimarrà in cattività

Ciclismo - Niente libertà per Jan Ullrich : l’ex corridore ricoverato in un ospedale psichiatrico : Dopo aver trascorso la notte in cella per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a Francoforte, Ullrich è stato rilasciato e ricoverato in un ospedale psichiatrico I guai non sono finiti per Jan Ullrich, protagonista di un brutto episodio che continua ad avere conseguenze negative. L’ex ciclista tedesco, dopo essere stato arrestato per aver tentato di strangolare un’escort in un hotel di lusso a ...