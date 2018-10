NICOLA PANICO Sara Affi Fella aveva scelto la chiesa per il nostro

Uomini e Donne - NICOLA PANICO : "Io e Sara Affi Fella abbiamo decisamente sbagliato ma l'accanimento verso di lei è esagerato" : L'ex calciatore torna a parlare dello scandalo che lo ha travolto insieme alla sua ormai ex fidanzata.

NICOLA PANICO inedita e lunga intervista : ‘Ho rivisto Sara - è sciupata’ : Nicola Panico, lunga intervista inedita: “Ho rivisto Sara, è dimagrita e sciupata”. Poi gli scambi di chiamate con Vittorio Parigini (‘Vuole venire a trovarmi a Napoli’), le nozze saltate e la delusione Nicola Panico torna sul caso Sara Affi Fella, concedendo una lunga e puntigliosa intervista. Il calciatore si è confessato come mai prima d’ora […] L'articolo Nicola Panico inedita e lunga intervista: ‘Ho ...

NICOLA PANICO con un’altra - il video Instagram che scatena il gossip : Nicola Panico news, il video che ha fatto discutere Come sempre succede quando finisce una storia d’amore si cerca di trovare subito un nuovo fidanzato o una nuova fidanzata ai vecchi partner. Di chi parliamo? Il protagonista è proprio lui, Nicola Panico, che non ha ancora detto niente al riguardo e sinceramente dubitiamo dirà qualcosa. […] L'articolo Nicola Panico con un’altra, il video Instagram che scatena il gossip proviene ...

Selvaggia Roma rivela : "Sara Affi Fella in aria di matrimonio con NICOLA PANICO fino a tre giorni prima del trono" : Selvaggia Roma torna a parlare di Sara Affi Fella, e lo fa in tono polemico durante una diretta Instagram. Sempre su Instagram, quando l'Affi Fella aveva accettato di prendere parte come tronista di Uomini e Donne, la Roma aveva manifestato grandi dubbi sulla sincerità della ragazza conosciuta durante Temptation Island. L'amicizia si interruppe così, tra accuse rimbalzate di invidia e silenzi profondissimi, rotti dall'ex di Francesco ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella e l'ultima pugnalata dal suo ex NICOLA PANICO : 'Meglio una baracca dove...' : Altra badilata sulla testa di Sara Affi Fella . L'ex tronista di Uomini e donne caduta in disgrazia per aver nascosto il suo fidanzamento a Maria De Filippi pur di continuare ad apparire nello show di ...

NICOLA PANICO - messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza : Sara e Nicola oggi, messaggio di lui per lei? Non sappiamo come siano i rapporti attuali tra Nicola Panico e Sara Affi Fella dopo quanto andato in onda a Uomini e Donne. Il ragazzo ci è parso molto provato e anche i presenti in studio alla fine gli hanno dato ragione, nel senso che hanno […] L'articolo Nicola Panico, messaggio per Sara Affi Fella? Su Instagram una storia che spiazza proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - le parole dell'ex fidanzato di Sara Affi Fella - NICOLA PANICO : "La mia vita è un continuo fallimento" : Lo sfogo del calciatore napoletano dopo la puntata in cui è stato ospite per raccontare tutta la verità sulla sua ex fidanzata.

SARA AFFI FELLA : QUANDO LE SCUSE A RAFFAELLA MENNOIA?/Uomini e Donne - NICOLA PANICO ironico con il follower.. : Le rivelazioni di Nicola Panico sono arrivate in tv e hanno travolto SARA AFFI FELLA che adesso si riaffaccia timidamente sui social, tornerà a Uomini e Donne per chiedere scusa?(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Sara Affi Fella gate : lo sfogo di NICOLA PANICO sui social : Resta ancora un tema caldo del gossip il caso che ha visto protagonista Sara Affi Fella : l'ex tronista di Uomini e Donne per tutto il periodo del suo trono ha preso in giro pubblico e relazione, ...

Uomini e Donne - NICOLA PANICO torna a parlare della storia con Sara : ironia dopo la delusione : Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare di Sara Affi Fella: battute e ironia sulla relazione con l’ex tronista A diversi giorni di distanza dal suo intervento a Uomini e Donne, Nicola Panico continua oggi a parlare senza filtri della sua relazione segreta con Sara Affi Fella. A differenza dell’ex tronista, che come sappiamo […] L'articolo Uomini e Donne, Nicola Panico torna a parlare della storia con Sara: ironia dopo la ...

NICOLA PANICO : Sara Affi Fella? Le dice definitivamente addio con questo messaggio : Il vero addio di Nicola Panico a Sara Affi Fella Nicola Panico ha detto definitivamente addio a Sara Affi Fella. Non ha nessuna intenzione di avere un confronto con lei a Uomini e Donne né vuole contattarla privatamente. La loro storia d’amore è finita. E ci ha messo una pietra sopra. Certo, non sarà proprio […] L'articolo Nicola Panico: Sara Affi Fella? Le dice definitivamente addio con questo messaggio proviene da Gossip e Tv.

Caso Sara Affi Fella - NICOLA PANICO si sfoga : "Nessuno toglierà l'amore che ho provato per Sara" : Uno dei protagonisti principali del Sara Affi Fella gate è certamente Nicola Panico, colui che (all'insaputa di pubblico e redazione) è rimasto a fianco dell'ex tronista durante il periodo in cui lei sedeva sul trono di Uomini e Donne. Il giovane ragazzo è stato ospite della trasmissione condotta da Maria de Filippi per una puntata registrata circa due settimane fa ma trasmessa su Canale5 venerdì 5 ottobre 2018.Nicola ha avuto modo di ...

NICOLA PANICO : “Non mi riprendo” - poi la spiegazione sugli sponsor : Nicola Panico: “Non mi riprendo”, poi la spiegazione sugli sponsor. Nel frattempo arriva anche il messaggio di Antonio Lenti: “Quattro occhi sono meglio di due…” Non tende a placarsi la bufera che si è abbattuta su Sara Affi Fella e su tutti coloro che le orbitavano attorno. Nicola Panico naturalmente è stato e continua a […] L'articolo Nicola Panico: “Non mi riprendo”, poi la spiegazione sugli ...