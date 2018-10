NEO GEO Mini | l’esperienza della sala giochi in un palmo di mano Operazione nostalgia ma

Disponibile il pre-order di NEO GEO Mini : Nel mese di maggio di quest'anno, SNK ha annunciato ufficialmente la sua retro console, Neo Geo Mini per celebrare il suo 40° anniversario.La console include ben 40 capolavori dell'era Neo Geo. Presenta la forma che ricorda molto da vicino i cabinati ed è dotato di un display a cristalli liquidi da 3,5 pollici, il che significa che potrete godervi i giochi senza collegamenti a un televisore o un monitor, anche se la piccola macchina è comunque ...

NEO GEO Mini Prezzo E Uscita : Quando esce Neo Geo Mini? Quanto costa Neo Geo Mini? Ecco tutto quello che devi sapere su Prezzo e Uscita di Neo Geo Mini. Neo Geo Mini arriverà su Amazon? Neo Geo Mini Prezzo e Uscita in Italia e su Amazon Neo Geo Mini: ecco da quando sarà possibile comprarlo in Europa e in Italia. E quanto costerà. Disponibile da […]

NEO GEO Mini : ecco da quando sarà possibile preordinarlo in Europa : Il Neo Geo Mini era arrivato in numerosi paesi dell'Asia lo scorso luglio, e gli appassionati di retro gaming del vecchio continente hanno aspettato pazientemente notizie relative una release europea di questa console Mini per tutta l'estate.Fortunatamente, è stata finalmente resa ufficiale la data dell'apertura dei preorder europea per il Neo Geo Mini, che cadrà il 10 settembre 2018. La console, invece, arriverà nel mese di ottobre. Come ...