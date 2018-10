Negli UCI Cinemas arriva Renzo Piano – L’Architetto della Luce

Negli UCI Cinemas arriva la diretta di This Is Måneskin : arriva nelle multisala del circuito la diretta dei Måneskin per l’uscita dell’album Il ballo della vita Proiezioni all’UCI Porta di Roma, all’UCI Parco Leonardo e all’UCI RomaEst Il 24 ottobre alle 20:30 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arrivala diretta di This Is Måneskin, la performance live della giovanissima band lanciata da X-Factor, accompagnata dal docu-film distribuito da Vision Distribution. This is Måneskin segue i componenti ...