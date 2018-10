‘Ndrangheta stragista | “da Licio Gelli all’ipotesi di attentato contro Ilda Boccassini”

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 ottobre 2018), il progetto della Lega meridionale sostenuta anche dalla criminalità organizzata pugliese in cambio dell’aggiustamento di un processo tramite Giulio Andreotti. Ma anche il piano di attentati che servivano a far cadere la Democrazia Cristiana e il tentativo della cosca Morabito di Africo di cercare un killer per uccidere il magistratoBoccassini che, a Milano, nel 1990 stava indagando su una finanziaria, di proprietà di Marcello Dell’Utri, che era legata al gruppo Fininvest ma che era utilizzata dalla, da cosa nostra e dalle altre mafie per pagare le tonnellate di cocaina provenienti dal Sudamerica. Rispondendo alle domande del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, il collaboratore di giustizia Gianfranco Modeo racconta quei mesi confusionari, a cavallo tra gli anni ottanta e novanta, che hanno anticipato il periodo delle stragi in ...