NBA | Russell Westbrook salta l’inizio di stagione | i dettagli

NBA - che guaio per gli Oklahoma City Thunders : Russell Westbrook si opera! : Russell Westbrook , playmaker degli Oklahoma City Thunders , è stato costretto ad operarsi al ginocchio Brutto avvio di stagione per il buon Russell Westbrook . Gli Oklahoma City Thunders hanno appena annunciato che il playmaker americano è stato costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico artroscopico sul suo ginocchio destro e sarà rivisitato tra quattro settimane per stabilire l’evoluzione del recupero e dare il via, qualora ...

NBA – Allen Iverson incorona Russell Westbrook : “mi ricorda me. Gioca ogni partita come se fosse l’ultima” : Allen Iverson elogia l’attitudine di Russell Westbrook paragonandola alla sua: entrambi sono abituati a dare tutto sul campo, in ogni partita Ricevere dei complimenti fa sempre piacere, anche se sei un ex MVP, soprannominato ‘Mr. Tripla Doppia’ e rispondi al nome di Russell Westbrook. Se poi questi complimenti li fa addirittura una leggenda come Allen Iverson, elogiando non solo le qualità tecniche ma l’attitudine, ...