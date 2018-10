NBA – Radio 105 e Virgin Radio sono le radio ufficiali della lega in Italia

sportfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018)105 etrasmetteranno news e aggiornamenti dal mondo NBA, supportando gli eventi dedicati a tutti i fanni La National Basketball Association (NBA),105 ehanno annunciato una partnership pluriennale che le rendedi NBA in. La partnership, attiva già dallo scorso giugno, ha visto105 partecipare all’NBA Crossover in qualità di marketing partner, e all’NBA Fan Zone come media partner.diventa invece il punto di riferimentofonico e social per tutti i fanni, grazie ad aggiornamenti su tutta la stagione NBA. Inoltre, attraverso un contestmetterà in palio uno specialissimo pacchetto per volare a Londra e assistere all’NBA London Game 2019. Maggiori informazioni sulla NBAdisponibili sul sito NBA.com/e sui canali Facebook (Facebook.com/NBA) e Twitter ...