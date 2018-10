NBA – Già scambiato e separato in casa | ma Jimmy Butler sarà in campo con i Timberwolves

NBA 2018-2019 - i risultati della notte di preseason : Giannis formato MVP - i Lakers battono ancora Golden State : Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves 143-121 Bucks e Timberwolves non potrebbero trovarsi in situazioni più opposte, e in campo si è visto chiaramente. I primi volano sulle ali dell'entusiasmo ...

Video/ LeBron James - esordio con i Los Angeles Lakers : la prima del Re con i gialloviola (basket NBA) : Il Video dell'esordio di LeBron James con i Los Angeles Lakers: nella prima partita di pre season NBA i gialloviola sono stati sconfitti da Denver, 9 punti in 15 minuti per il Re(Pubblicato il Mon, 01 Oct 2018 11:17:00 GMT)

NBA - LeBron James : prima magia in maglia Lakers - assist no-look per Ingram [VIDEO] : LeBron James si è presentato in maniera non certo banale ai suoi nuovi tifosi dei Los Angeles Lakers, un assist da favola per Ingram LeBron James ha esordito nella notte con la maglia dei Los Angeles Lakers. Il fenomeno ex Cavs ha giocato solo 15 minuti, come da accordi con coach Walton, ma ha subito messo in mostra tutte le sue potenzialità. La prima giocata della sua era gialloviola, è stato un passaggio no-look da urlo per Ingram che ha ...

Salto con gli sci - il giapponese Kobayashi vince la tappa di HinzeNBAch : deludono gli azzurri : Grand Prix maschile di Hinzenbach a metà, si impone Kobayashi mentre vanno fuori dai punti gli azzurri Vittoria giapponese nella tappa del Grand Prix maschile approdato sul trampolino HS90 austriaco di Hinzenbach. Sul gradino più alto del podio è salito Ryoyu Kobayashi che, con il punteggio di 124,8 scaturito nell’unica serie di Salto effettuata, ha preceduto gli austriaci Daniel Huber e il redivivo Gregor Schlierenzauer. Fuori dai ...

UOMINI E DONNE/ GiaNBAttista e Barbara De Santi alleati contro Gemma? Parla Gianni Sperti (Trono Over) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono Over. Tina Cipollari contro Gemma Galgani, in un'intervista a Sono, l'opinionista sbotta: "Si pone in maniera sbagliata"(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 15:33:00 GMT)

NBA - le nuove ambizioni di Milwaukee I Bucks sognano con Giannis e Bud : Il livello di pressione si alza in casa Bucks. Perché con un nuovo allenatore come Mike Budenholzer al timone, con una superstar, con pedigree da potenziale MVP, come Giannis Antetokounmpo e con un ...

NBA - i Jazz festeggiano 40 anni nello Utah : tornano le maglie super classiche : Che il Jazz, con lo stato dello Utah, c'entri poco o nulla, è risaputo. Così com'è risaputa la spiegazione dietro l'origine del nickname della squadra, precedentemente nel New Orleans, lei sì ...

NBA - Dirk Nowitzki già conquistato da Luka Doncic : "Che giocatore incredibile!" : Una sorta di benedizione, di quelle da registrare e archiviare, per gli annali, perché arriva niente meno che dalla bocca di Dirk Nowitzki, uno dei più leggendari giocatori internazionali che la NBA ...

NBA - Belinelli omaggia Ginobili : 'Sei il mio idolo - voglio ancora i tuoi consigli' : Manu Ginobili per me è molto più di un compagno di squadra: è un idolo, e confesso che ho sempre cercato di imitarlo. Ricordo il nervosismo nei miei occhi quando mi allenai per la prima volta con lui ...

NBA - si cambia : tre nuove regole in vigore già dal prossimo campionato? : La decisione definitiva verrà presa solo il prossimo mese, al board of governors NBA che vedrà al tavolo rappresentanti della lega e dirigenti delle varie franchigie , necessaria una maggioranza di ...

NBA - Auguri Kobe - su Sky Sport NBA 24 ore con il "Black Mamba" per festeggiare i suoi 40 anni : ... all'una di notte su Sky Sport NBA, . Per chi ha voglia di fare le ore piccole — ma poi c'è la replica il venerdì alle 14.00 — alle tre di notte ecco arrivare la gara simbolo della carriera di un ...